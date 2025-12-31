Thủ tướng yêu cầu tìm giải pháp tốt nhất xử lý Ngân hàng SCB

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu giải pháp tốt nhất với Ngân hàng SCB theo hướng tập trung thu hồi tài sản và tiến hành tái cơ cấu, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành ngân hàng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành ngân hàng ngày 31/12.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng biểu dương ngành ngân hàng đã có đóng góp quan trọng vào kết quả, thành tựu chung của đất nước năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025.

Phân công "6 rõ”

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng đồng tình với các hạn chế, bất cập, khó khăn mà ngành ngân hàng đã đối mặt và chỉ ra như rủi ro liên quan công nghệ, thị trường, đầu tư của các ngân hàng; tỷ giá, thị trường vàng còn nhiều khó khăn; còn một số tổ chức tín dụng yếu kém; hoạt động tín dụng trong một số lĩnh vực vẫn còn tiềm ẩn rủi ro.

Thủ tướng cũng cho biết việc chuyển đổi số trong ngành ngân hàng phát triển nhanh, nhưng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Áp lực điều hành chính sách tiền tệ gia tăng trong khi đó việc cảnh báo sớm còn hạn chế.

Sau khi phân tích các nguyên nhân, Thủ tướng nhấn mạnh bài học kinh nghiệm: "Phải bình tĩnh, giữ vững bản lĩnh trước những biến động khó lường, những khó khăn, thách thức có thể đến bất cứ lúc nào; thay đổi chính sách, chuyển đổi trạng thái phải có bước đi, lộ trình và giải pháp phù hợp; điều hành chính sách chủ động, linh hoạt, hiệu quả, đồng bộ với các chính sách khác".

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, Thủ tướng nêu rõ ngành ngân hàng phải góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, hướng tới thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Người đứng đầu Chính phủ giao NHNN phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, trọng tâm, trọng điểm, "làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó". Đồng thời, phân công 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số năm 2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tìm phương án tốt nhất xử lý SCB

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, Thủ tướng cơ bản đồng ý với các trình bày tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một nội dung trọng tâm.

Theo đó, ngành ngân hàng cần tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng. Tạo đột phát mạnh mẽ hơn nữa về thể chế và cải cách hành chính. Quản lý hiệu quả hoạt động ngân hàng trong các Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, đặc biệt quản lý ngoại hối, dòng tiền xuyên biên giới.

Mọi hoạt động của ngân hàng phải đổi mới, đột phá nhưng góp phần thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cùng với đó, ngành ngân hàng phải thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng và đầu tư, thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Nghiên cứu cơ chế, chính sách để huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực trong nhân dân.

Ngành ngân hàng được yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; điều hành room tín dụng phù hợp, căn cứ xếp hạng của từng ngân hàng, thưởng phạt nghiêm minh; kiểm soát rủi ro phải tuân thủ thông lệ quốc tế, bằng công cụ thị trường.

Thủ tướng lưu ý ngành ngân hàng cần tiếp tục khắc phục hậu quả, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và không để tái diễn; nghiên cứu giải pháp tốt nhất với ngân hàng SCB theo hướng tập trung thu hồi tài sản và tiến hành tái cơ cấu; bảo đảm công khai, minh bạch. Tăng cường kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng theo tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Lưu ý kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm chất lượng tín dụng; tăng cường cảnh báo sớm, có giải pháp phù hợp, kịp thời để bảo đảm an toàn từng tổ chức tín dụng và toàn bộ hệ thống ngân hàng, chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Nêu rõ lĩnh vực ngân hàng là lĩnh vực khó nhưng "khó mấy cũng phải vượt qua", Thủ tướng mong muốn với phương châm "nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn" và tinh thần "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", ngành ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị thông minh, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, đạt kết quả năm 2026 cao hơn năm 2025.