Thủ tướng: Nghiên cứu cơ chế để doanh nhân tham gia quản trị đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất cơ chế tăng cường sự tham gia của đội ngũ doanh nhân xuất sắc, có tâm, có tầm tham gia quản trị đất nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ việc triển khai Nghị quyết 68 còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân chiều 20/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW bên cạnh những kết quả cơ bản đạt được vẫn còn một số khó khăn và thách thức.

Công tác quán triệt tinh thần Nghị quyết 68 có lúc, có nơi chưa toàn diện; sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện của một số bộ, ngành, địa phương chưa đồng đều; công tác phối hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Tác động của Nghị quyết 68 tại một số lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế, trong khi nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp chưa được thể chế hóa đầy đủ. Khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh trong một số lĩnh vực vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đề xuất cơ chế để doanh nhân xuất sắc tham gia quản trị đất nước

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; đồng thời là năm đầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh đó, khu vực kinh tế tư nhân phải góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh.

Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành 6 nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch. Đối với các nhiệm vụ trong quý I/2026, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành được giao nhiệm vụ khẩn trương ban hành hoặc trình ban hành trong quý I/2026 các văn bản hướng dẫn chi tiết chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân về đất đai, mặt bằng sản xuất, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ công nghệ, chuyển đổi số...

Bộ Công Thương khẩn trương tổ chức tổng kết, đánh giá đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025; tập trung xây dựng, hoàn thiện trình Thủ tướng trong quý I/2026 các đề án phát triển thị trường trong nước.

Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất Chính phủ trong quý I/2026 các nội dung cụ thể sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để thể chế hóa đầy đủ tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu xây dựng Luật Kinh doanh cá thể; hoàn thiện khung pháp lý về trái phiếu doanh nghiệp...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng kiểm soát biến động giá đất, dành quỹ đất cho phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm...; khẩn trương hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tiền thuê đất cho một số nhóm doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ được yêu cầu rà soát, trình sửa đổi Luật Thi đua - Khen thưởng để quy định về thi đua, khen thưởng theo hướng đơn giản hóa thủ tục, mở rộng hình thức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và chú trọng khen thưởng tôn vinh người lao động trực tiếp.

Đáng chú ý, Thủ tướng còn yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất cơ chế tăng cường sự tham gia của đội ngũ doanh nhân xuất sắc, có tâm, có tầm tham gia quản trị đất nước.

NHNN khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng trong quý I/2026 Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2026-2030; chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG)...

Hình thành các doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt

Thủ tướng cũng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026, trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân theo tinh thần cải cách quyết liệt, thực chất của Nghị quyết 68; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tăng cường chuyển đổi số để doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi phát triển đội ngũ doanh nghiệp tư nhân cả về số lượng và chất lượng, hình thành các doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt, song song với hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh.

Thủ tướng chỉ rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp; xây dựng cơ chế huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, nguồn lực nhà nước và tư nhân.

Mỗi bộ, ngành, địa phương phải chủ động giải quyết các vấn đề theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan.

Thủ tướng đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ thông tin tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia để theo dõi, đánh giá và bảo vệ doanh nghiệp; các cơ quan chức năng quan tâm bảo vệ doanh nghiệp trên không gian mạng và phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; đồng thời thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh.

Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là trách nhiệm, mà phải bằng cả trí tuệ, khát vọng và tình cảm, để phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, để có một đội ngũ doanh nghiệp phát triển an toàn, lành mạnh, lớn mạnh, bền vững.