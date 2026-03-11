Chấm dứt hoạt động dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Sola

Lý do chấm dứt được xác định rõ là do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đối với dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà Việt Nam.

Đây là động thái pháp lý dựa trên quyết định tự nguyện của nhà đầu tư, đồng thời tỉnh cũng đang triển khai các phương án phối hợp thông tin nhằm đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà Việt Nam vốn được triển khai bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn chế tạo thông minh Jinko Solar (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Texhong – Hải Hà.

Căn cứ vào hồ sơ pháp lý, dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 20/10/2023 và điều chỉnh lần thứ nhất vào ngày 29/01/2024. Tuy nhiên, đến ngày 26/02/2026, phía Công ty Trách nhiệm Hữu hạn chế tạo thông minh Jinko Solar (Việt Nam) đã nộp thông báo chấm dứt hoạt động dự án lên Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Lý do chấm dứt được xác định rõ là do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

Cùng với việc chấm dứt hoạt động, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh cũng thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 3282186668 đã cấp trước đó cho doanh nghiệp.

Việc xử lý hồ sơ được thực hiện dựa trên một hệ thống căn cứ pháp lý chặt chẽ. Ngay sau khi ban hành thông báo chấm dứt hoạt động dự án, ngày 10/03/2026, Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đã chủ động phối hợp cung cấp thông tin chính xác, khách quan cho các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm tránh các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh; đảm bảo tâm lý ổn định cho các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khác đang hoạt động trên địa bàn.

Mặc dù dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà dừng hoạt động theo nguyện vọng của nhà đầu tư, tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn nhờ hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ (như Khu công nghiệp Texhong – Hải Hà) và cơ chế quản lý năng động.

Việc quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời chủ động trong công tác thông tin báo chí cho thấy sự chuyên nghiệp của chính quyền địa phương trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, kể cả trong các thủ tục rút lui khỏi thị trường, nhằm duy trì một hệ sinh thái kinh doanh lành mạnh và bền vững.