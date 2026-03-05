Loạt hàng quán nổi tiếng đóng cửa trên 'đất vàng' phường Sài Gòn

Loạt thương hiệu quen thuộc ở trung tâm TP.HCM như nhà hàng Thanh Niên, cà phê Trung Nguyên, cà phê Ông Bầu, Cinestar... liên tục nói lời tạm biệt khách.

Đầu tháng 3, cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend tại số 7 Nguyễn Văn Chiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM ra thông báo chia tay khách hàng, dừng hoạt động từ ngày 6/3.

Đây là cửa hàng cà phê đã tồn tại khoảng 20 năm, là địa chỉ quen thuộc của rất nhiều người TP.HCM và cũng là quán cà phê yêu thích của khách du lịch đến vui chơi, tham quan ở khu trung tâm Thành phố.

Quán cà phê này đã hoạt động khoảng 20 năm và chính thức đóng cửa ngày 6/3. Ảnh: Trung Nguyên Legend.

Trung Nguyên Legend Nguyễn Văn Chiêm có vị trí đặc biệt, nằm ngay trung tâm phường Sài Gòn, đối diện trung tâm thương mại Diamond Plaza, sát bên gần Nhà thờ Đức Bà, công viên 30 Tháng 4, Dinh Độc Lập, Hồ Con Rùa… những địa chỉ thu hút đông khách tham quan. Cũng vì vậy mà đây là một trong những cửa hàng nổi tiếng của Trung Nguyên và luôn đông khách.

Trong thông báo chia tay khách hàng, Trung Nguyên Legend viết: "Mỗi tách cà phê, mỗi cuộc gặp gỡ tại không gian Trung Nguyên Legend 7 Nguyễn Văn Chiêm đều là những ký ức đẹp mà chúng tôi được cùng khách hàng tạo ra. Trung Nguyên Legend Nguyễn Văn Chiêm sẽ chính thức khép lại từ ngày 6/3/2026”.

Theo ghi nhận, hiện Trung Nguyên Legend Nguyễn Văn Chiêm vẫn đón khách. Rất nhiều người TP.HCM đang tranh thủ ghé lại quán cà phê này, như một lời tạm biệt quán quen thuộc.

Không chỉ có Trung Nguyên Legend Nguyễn Văn Chiêm dừng hoạt động mà loạt hàng quán và các thương hiệu quen thuộc ở khu vực liền kề Nhà văn hóa Thanh Niên, hướng ra các đường đắt đỏ bậc nhất TP.HCM là Nguyễn Văn Chiêm, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch cũng đang lần lượt chia tay khách quen, dọn dẹp mặt bằng để dừng hoạt động.

Nhà hàng Thanh Niên đã mở tại đường Nguyễn Văn Chiêm từ năm 1989. (Ảnh: NHTN)

Cũng trên đường Nguyễn Văn Chiêm, liền kề với Trung Nguyên là cửa hàng cà phê Passio, Phở 24, nhà hàng Thanh Niên đã dọn dẹp, trả lại mặt bằng. Đây đều là những thương hiệu nổi tiếng tại TP.HCM, có lượng khách lớn, ổn định.

Từ trước Tết Bính Ngọ, nhà hàng Thanh Niên đã thông báo dừng hoạt động từ đầu tháng 3. Nhà hàng Thanh Niên là một trong những nhà hàng mở cửa sớm nhất ở khu vực này, từ năm 1989, đến nay đã 36 năm.

Thông báo đóng cửa của nhà hàng Thanh Niên khiến nhiều khách hàng tiếc nuối, bởi đây là nơi quen thuộc gặp gỡ bạn bè, các gia đình, người thân họp mặt ngay trung tâm thành phố.

"36 năm đủ dài để một con người trưởng thành và cũng đủ lâu để một hành trình lưu lại trong ký ức. Bằng niềm vinh hạnh và sự cảm kích, chúng tôi, đội ngũ nhân viên có mặt từ ngày đầu rất hân hạnh cùng quý khách lưu lại những hương vị được gìn giữ hơn ba thập kỷ. Và đã đến lúc hành trình ấy chuyển giao để chuẩn bị cho những điều mới mẻ, tinh hoa hơn trong thời gian sắp tới", thông báo chia tay của Nhà hàng Thanh Niên trên fanpage.

Quán cà phê Ông Bầu trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên cũng dừng hoạt động.

Cạnh đó, phía đường Hai Bà Trưng, cửa hàng cà phê K Coffee của Phúc Sinh cũng vừa đóng. Cửa hàng thời trang Hoàng Phúc ngay góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã ngưng hoạt động, trả mặt bằng.

Rạp chiếu phim Cinestar Hai Bà Trưng nằm giữa K Coffee và Hoàng Phúc cũng đã ngưng hoạt động từ đầu tháng 3. Việc Cinestar Hai Bà Trưng đóng cửa khiến nhiều người trẻ, nhất là học sinh, sinh viên các trường phổ thông và trường đại học lân cận tiếc nuối. Bởi đây là rạp chiếu phim “giá sinh viên” ngay trung tâm TP.HCM, rất được lòng khách trẻ.

Một thương hiệu đã gắn bó với khu vực này nhiều năm đã tạm dừng hoạt động từ đầu tháng 3.

Tại góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch, không gian Góc đèn dầu - chuyên hát acoustic hàng đêm, thu hút rất đông giới trẻ và du khách khi đến TP.HCM, cũng đã đóng cửa từ ngày 1/3.

Ở sân Nhà văn hóa Thanh Niên, cà phê Ông Bầu cũng đã ngưng hoạt động. Đây là cửa hàng cà phê đông khách và có lượng khách ổn định nhất chuỗi cà phê Ông Bầu, ra mắt năm 2020.

Trên trang cá nhân, ông Lý Chánh, chủ nhà hàng Thanh Niên, cho biết ngày 3/3 là ngày đáng nhớ của khu vực này, khi hàng loạt nhà hàng, cà phê, rạp chiếu bóng tháo dỡ bảng hiệu để trả lại mặt bằng cho dự án mới của Nhà văn hóa Thanh Niên.

Thiết kế Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM mới hiện đại kết nối với không gian ngầm và các nhà ga metro S13 và S3 của trung tâm TP.HCM.

Với việc trả lại mặt bằng cho dự án xây dựng mới Nhà văn hóa Thanh niên đã khởi công hồi tháng 12/2025, hiện các thương hiệu quen thuộc ở khu vực này lần lượt đóng cửa để trả lại mặt bằng.

Ngày 19/12/2025, UBND TP.HCM đã khởi công dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm Thành phố, với bốn mặt tiền các đường lớn là Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm. Tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thuộc nhóm dự án đầu tư công loại A.

Nhà văn hóa Thanh niên sẽ là một tổ hợp đa năng với quy mô 4 tầng hầm, 21 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng là 93.506,26m² và tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng , là dự án đầu tư công nhóm A.

Nhà văn hóa Thanh Niên được đầu tư 4 tầng hầm và 21 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 93.500 m² tích hợp nhiều không gian chức năng hiện đại, giúp thuận tiện cho công tác khai thác hoạt động, tích hợp công năng linh hoạt trong cùng một tổ hợp từ quảng trường sự kiện, hội trường 500 - 700 chỗ đến các khu Trung tâm Khoa học công nghệ trẻ, Trung tâm Khởi nghiệp và các lớp học kỹ năng, khu vực ngoài trời.

Công trình có hơn 778 chỗ đậu xe, không chỉ giải quyết nhu cầu nội bộ mà còn dư gần một nửa công suất để phục vụ chỗ đậu xe công cộng cho khu vực lân cận. Đặc biệt, công trình ngầm của Nhà văn hóa Thanh Niên có kết nối với không gian ngầm và các nhà ga metro S13 và S3 của trung tâm Thành phố.

Công trình không chỉ là một trung tâm sinh hoạt mà còn là một điểm nhấn kiến trúc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên, với khu quảng trường sự kiện có khả năng phục vụ hơn 10.000 người.