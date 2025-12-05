TP.HCM chốt cải tạo chung cư Lý Tự Trọng đầu năm sau

Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại số 23 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn dự kiến được khởi công vào quý I/2026.

Đã có các nhà đầu tư quan đến các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại cuộc họp báo chiều 4/12, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tiến độ triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn.

Cơ quan này cho biết đã thực hiện nhiều nội dung sau khi thành phố công bố đề án, như chấp thuận cho UBND các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 tham gia họp Hội nghị nhà chung cư với tư cách là đại diện chủ sở hữu nhà ở để lựa chọn nhà đầu tư dự án cải tạo; chấp thuận bố trí ngân sách chi thường xuyên cho UBND các phường có chung cư cũ xây trước năm 1994 trên địa bàn thực hiện kiểm định chung cư....

Đến nay, theo lãnh đạo Sở Xây dựng, đã có các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu để tham gia thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Tuy nhiên, cơ quan Nhà nước cần rà soát, kiểm định chất lượng nhà chung cư, lập, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, từ đó lập, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở để các phường lập kế hoạch cải tạo cụ thể, đồng thời là thông tin nền tảng để mời gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện.

Vướng mắc lớn nhất của nhà đầu tư tham gia thực hiện của dự án là phải đảm bảo hiệu quả kinh tế. Nội dung này sẽ được thành phố giải quyết thông qua công tác rà soát quy hoạch và đề xuất các chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch để lập, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho từng dự án, đảm bảo tính khả thi.

Đại diện Sở Xây dựng thành phố cũng cho hay hiện nay, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại số 23 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn do CTCP Địa ốc Downtown làm chủ đầu tư đã được UBND phường Sài Gòn ban hành Quyết định giao đất, dự kiến được khởi công vào quý I năm 2026.

TP.HCM (khu vực thành phố cũ) có 474 chung cư (gồm 573 lô) xây trước năm 1975 đã xuống cấp, mất an toàn. Trong đó, 16 chung cư được xếp loại cấp D (nguy hiểm), 116 cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm), 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường) và 12 công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích sử dụng. Đến nay, 5 chung cư cấp D đã được tháo dỡ hoàn toàn, 6 công trình khác cũng được dỡ bỏ.

Đầu tháng 11, UBND TP.HCM đã đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ với 223 block theo danh sách đề nghị của Sở Xây dựng với tổng kinh phí khoảng 32 tỷ đồng .