Đề xuất cho phép phá dỡ sớm chung cư cũ, tránh 'bom nổ chậm'

Đây là đề xuất được nêu tại phiên thảo luận tổ về Luật Xây dựng (sửa đổi) sáng 6/11, nhằm gỡ vướng trong xử lý khu chung cư, nhà tập thể cũ xuống cấp.

Theo đại biểu Trần Văn Tuấn, những công trình chung cư, tập thể xuống cấp không khác gì "những quả bom nổ chậm". Ảnh: Khương Nguyễn.

Tiếp tục kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XV, sáng 6/11, tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), ông Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, kiến nghị bổ sung quy định cho phép tháo dỡ các công trình chung cư, tập thể cũ đã xuống cấp ở các đô thị lớn.

Ông Tuấn cho biết dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) hiện chỉ đề cập việc phá dỡ khi công trình có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến cộng đồng, tức là chỉ xử lý được tình huống khẩn cấp.

Trong khi đó, ông nhấn mạnh: "Rất nhiều chung cư, tập thể cũ tại Hà Nội, TP.HCM đã hết niên hạn, xuống cấp trầm trọng nhưng chưa đủ cơ sở pháp lý để buộc phá dỡ nếu chủ sở hữu không đồng thuận". Vị này ví những công trình cũ như "những quả bom nổ chậm" giữa lòng đô thị.

Theo ông, quy định mới cần tạo hành lang pháp lý rõ ràng để chính quyền có thể chủ động di dời người dân, tháo dỡ công trình trước khi thảm họa xảy ra, thay vì chỉ chờ khi có sự cố nghiêm trọng.

Theo ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội, trên địa bàn hiện có khoảng 2.000 chung cư cũ, trong khi TP.HCM có hơn 600 công trình.

Dù Hà Nội đã quan tâm cải tạo, ông cho hay mỗi ngày trôi qua, những khu nhà này lại càng xuống cấp, không an toàn, do vướng quy hoạch chi tiết, mật độ, dân số và giải phóng mặt bằng.

Ông Thường đề xuất trao thêm quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc điều chỉnh quy hoạch, như chỉ tiêu về tầng cao, dân số và cách giải phóng mặt bằng. Theo ông, nên để Nhà nước đứng ra thu hồi đất khi cải tạo, thay vì để doanh nghiệp tự thương lượng với người dân như hiện nay, bởi điều đó thường khiến dự án bị kéo dài.

Sau gần 20 năm triển khai, Hà Nội chỉ mới hoàn thành 19 dự án cải tạo chung cư cũ, vẫn còn hơn chục dự án khác đang dở dang. Trong khi đó tại TP.HCM, dù cũng có chương trình cải tạo giai đoạn 2016-2020, nhưng theo Sở Xây dựng, kết quả đạt được vẫn rất khiêm tốn.

Ngoài nội dung về cải tạo chung cư, dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) cũng đề xuất mở rộng thêm 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng, gồm các công trình đặc biệt, khẩn cấp, quốc phòng - an ninh và liên tỉnh.

Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng cần làm rõ tiêu chí và quy trình kiểm tra sau khi miễn giấy phép. Ông Phạm Trọng Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội lưu ý việc miễn giấy phép phải đi kèm giám sát chặt chẽ, nhất là với các yêu cầu về hạ tầng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, để tránh tình trạng lạm dụng hoặc buông lỏng quản lý.

Trong khi đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) cho rằng khi chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", cần đặc biệt cẩn trọng với các công trình quy mô lớn hoặc mang tính quốc gia, vì nhiều công trình chỉ phát hiện sai phạm sau khi đã xây xong.

Vị này cũng nhấn mạnh theo dự thảo mới, thời gian cấp phép xây, sửa nhà của người dân tối đa chỉ còn 7 ngày, rút ngắn đáng kể so với hiện nay. Cùng với đó, ông đề xuất bỏ hẳn yêu cầu giấy phép đối với những trường hợp sửa chữa nhỏ của người dân để tránh gây phiền hà.