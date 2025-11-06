Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng nếu bán nhà 'trên giấy' chưa đủ điều kiện

  • Thứ năm, 6/11/2025 05:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Xây dựng đề xuất phạt hành chính tới 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình hình thành trong tương lai vào kinh doanh nhưng không đủ điều kiện theo quy định.

Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.

Trong đó, dự thảo quy định rõ mức phạt đối với các vi phạm kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Theo dự thảo, chủ đầu tư dự án bất động sản phải nộp phạt 260-300 triệu đồng khi không có chấp thuận bảo lãnh của ngân hàng cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua, thuê mua nhà ở trước khi bán, cho thuê mua nhà ở theo quy định; không gửi bản sao văn bản cam kết bảo lãnh cho bên mua, thuê mua theo quy định khi ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở; không cung cấp thư bảo lãnh cho bên mua, thuê mua trong thời hạn quy định hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, trừ trường hợp bên mua, thuê mua từ chối việc bảo lãnh.

Mức phạt 600-800 triệu đồng áp dụng khi chủ đầu tư thu tiền đặt cọc từ bên đặt cọc để mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định.

Hoặc chủ đầu tư thu tiền trong bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định; hoặc sử dụng tiền thu từ bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai trái quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm này cũng bị áp dụng các biện pháp khác, gồm buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp tương đương 50% giá trị phần tiền đã thu không đúng quy định, giá trị phần tiền đã sử dụng trái quy định; buộc hoàn trả phần tiền đã thu không đúng quy định, phần tiền đã sử dụng trái quy định trong trường hợp khách hàng có yêu cầu.

Dự thảo cũng nêu rõ phạt tiền 600-800 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án bất động sản không công khai thông tin việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh theo quy định.

Đồng thời, chủ đầu tư phải hoàn trả số tiền đã thu của hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng có yêu cầu.

Đáng chú ý, dự thảo nghị định còn đề xuất phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng đối với hành vi chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh nhưng không đủ điều kiện theo quy định.

