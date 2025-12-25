Tổng giám đốc Vinpearl từ nhiệm

CTCP Vinpearl cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Đặng Thanh Thủy, người đồng thời là đại diện pháp luật của công ty.

Tổng giám đốc Vinpearl Đặng Thanh Thủy từ nhiệm. Ảnh: VIC.

Theo công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Đặng Thanh Thủy, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Vinpearl cho biết việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi hoàn tất quy trình lấy ý kiến và được Hội đồng quản trị công ty thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đối với ông Đặng Thanh Thủy.

Doanh nghiệp không công bố thêm thông tin liên quan đến lý do từ nhiệm cũng như phương án nhân sự thay thế trong thông báo lần này.

Ông Đặng Thanh Thủy sinh ngày 22/5/1969, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Ông gia nhập Vinpearl từ năm 2004 với vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách Phát triển dự án CTCP Du lịch và Thương mại Vinpearl. Năm 2008, ông tham gia Hội đồng quản trị Vinpearl.

Từ năm 2016 đến 2019, ông Thủy là thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Nha Trang. Đến năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc CTCP Vinpearl.

Vinpearl hiện là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ - nghỉ dưỡng tại Việt Nam, quản lý vận hành chuỗi 30 cơ sở nghỉ dưỡng - giải trí cùng tên, hàng năm đóng góp 5-7% vào tổng doanh thu của tập đoàn mẹ Vingroup.

Vinpearl mới chào sàn HoSE ngày 13/5 vừa qua, là thành viên thứ 4 trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE cùng với Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE).

Năm nay, Vinpearl đặt mục tiêu đạt 14.000 tỷ đồng doanh thu và 1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 9 tháng, công ty này đã đạt 12.700 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế hơn 428 tỷ.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của Vinpearl đạt 88.619 tỷ đồng , tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm.