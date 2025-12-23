Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu hơn Jack Ma

Đà bứt phá của cổ phiếu VIC đưa tài sản Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lên chạm mốc 30 tỷ USD, chính thức vượt tỷ phú Jack Ma trên bảng xếp hạng Forbes.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup vượt 30 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Sau chuỗi 3 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào ngày giao dịch 23/12 với tâm thế khá hưng phấn. Nhờ lực kéo sớm từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index mở cửa trong sắc xanh đậm, nhanh chóng nới rộng biên độ tăng và tạo cảm giác thị trường đang tiếp tục “leo dốc” một cách tương đối dễ dàng.

Tuy nhiên, diễn biến trong phiên không hoàn toàn một chiều. Áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện khá rõ, đặc biệt tại các vùng giá cao, khiến VN-Index nhiều thời điểm rung lắc mạnh. Dẫu vậy, khác với những nhịp điều chỉnh trước đó, lực cầu lần này cho thấy sự chủ động hơn. Dòng tiền vào thị trường duy trì trạng thái đồng thuận đủ để giúp chỉ số trụ vững, qua đó chỉ thu hẹp một phần nhỏ mức tăng đã thiết lập từ đầu phiên.

Bước sang phiên chiều, bức tranh thị trường bắt đầu lộ rõ sự lệch pha. Dòng tiền có xu hướng co cụm, chỉ tập trung vào một số ít cổ phiếu trụ cột, trong khi phần lớn các mã còn lại rơi vào trạng thái bị “bỏ quên”. Hệ quả là dù VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng khá mạnh, bảng điện tử lại dần chuyển sang sắc đỏ chiếm ưu thế, phản ánh sự suy yếu về độ lan tỏa của xu hướng tăng.

Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận sự sụt giảm hơn 14% so với phiên liền trước, song vẫn duy trì ở mức cao khi đạt khoảng 29.600 tỷ đồng . Con số này cho thấy dòng tiền vẫn đang ở lại thị trường, cao hơn đáng kể so với giai đoạn giao dịch trầm lắng kéo dài hơn một tháng trước đó, dù tâm lý lựa chọn cổ phiếu đã trở nên chọn lọc và khắt khe hơn.

Kết phiên, VN-Index tăng 21,12 điểm (+1,2%) lên 1.772,15 điểm; HNX-Index ngược chiều giảm 1,76 điểm (-0,7%) xuống 255,47 điểm; UPCoM-Index tăng 0,11 điểm (+0,1%) lên 119,95 điểm.

Dù ghi nhận 2 chỉ số tăng điểm, bức tranh chung của thị trường lại tiêu cực. Toàn thị trường chứng kiến 437 mã giảm (gồm 16 mã giảm sàn), 866 mã giữ tham chiếu và 298 mã tăng (gồm 26 mã tăng trần).

Ngay cả trong rổ VN30, sự phân hóa cũng diễn ra rõ nét với 11 mã tăng, 3 mã giữ tham chiếu và tới 16 mã giảm. Dẫu vậy, nhờ sức nặng của một số cổ phiếu đầu tàu, chỉ số đại diện cho nhóm vốn hóa lớn này vẫn tăng hơn 27 điểm, vượt mốc 2.012 điểm.

VN-Index tiếp tục tiến lên dần đỉnh lịch sử. Ảnh: TradingView.

Động lực chính kéo VN-Index bứt phá trong phiên 23/12 tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Trong khi VIC và VHM cùng đóng cửa ở mức giá trần, thì VPL tăng 5,1% và VRE tăng 3,8%, tạo lực đỡ mang tính quyết định cho chỉ số.

Riêng với VIC, cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup tiếp tục gây chú ý khi ghi nhận phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. Kết phiên, VIC đóng cửa tại mức 169.900 đồng/cổ phiếu, thiết lập đỉnh giá lịch sử mới. Theo đó, vốn hóa thị trường của Vingroup cũng vươn lên mức kỷ lục khoảng 1,3 triệu tỷ đồng , qua đó trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC không chỉ tác động tới chỉ số, mà còn nhanh chóng phản ánh vào giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo cập nhật theo thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng vọt lên mức 30 tỷ USD , tức tăng thêm khoảng 3,4 tỷ USD chỉ trong vòng một ngày giao dịch.

Thành tích này giúp ông vươn lên vị trí thứ 71 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, chính thức vượt qua tỷ phú Jack Ma - nhà sáng lập Alibaba Group, người hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 29,6 tỷ USD .

Bên cạnh nhóm “họ Vin”, VN-Index còn nhận được sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình khác như STB (tăng trần), MWG (+2,9%), VRE (+3,8%), HDB (+1,9%), GEE (+1,1%), VIX (+1,7%) và BMP (+3,9%).

Ở chiều dòng tiền ngoại, khối nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận phiên mua ròng khá mạnh tay với giá trị xấp xỉ 700 tỷ đồng . Dòng vốn này tập trung chủ yếu vào các mã như MWG (+ 234 tỷ đồng ), MBB (+ 103 tỷ đồng ) và VIX (+ 100 tỷ đồng ).

Trong khi đó, HDB bị bán 163 tỷ đồng , LPB (- 78 tỷ đồng ), FPT (- 67 tỷ đồng ).