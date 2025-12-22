VN-Index sẽ vượt 1.800 điểm tuần này?

Sau tuần tăng hơn 57 điểm đưa VN-Index trở lại vùng 1.700 điểm, nhiều công ty chứng khoán nhận định xu hướng ngắn hạn đang được củng cố bất chấp dòng tiền vẫn phân hóa.

VN-Index được kỳ vọng thách thức đỉnh cũ gần 1.800 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Chỉ số VN-Index đã khép lại tuần giao dịch khởi sắc, ghi nhận sự hồi phục rõ nét của lực cầu sau nhịp điều chỉnh ở tuần liền trước. Đáng chú ý, chỉ số bật tăng hơn 30 điểm trong phiên 16/12, trước khi tiếp tục duy trì đà đi lên ở phiên cuối tuần với mức tăng gần 30 điểm, qua đó đưa VN-Index trở lại vùng 1.700 điểm.

Tuần trước, VN-Index mở cửa trong trạng thái giằng co quyết liệt quanh mốc 1.640 điểm. Tuy nhiên, diễn biến dần tích cực hơn trong các phiên sau đó khi dòng tiền cải thiện, thanh khoản gia tăng và sự trở lại rõ rệt của lực mua tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán.

Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại mức 1.704,31 điểm, tăng 57,42 điểm (+3,5%) so với tuần trước.

Phe mua trở lại

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước bằng một cây nến xanh tăng điểm, phản ánh diễn biến tích cực tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xung lực thị trường ở mức mạnh, dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. VCBS cho rằng nếu xu hướng đi lên tiếp tục được giữ vững trong các phiên tới, mục tiêu gần của VN-Index sẽ là vùng đỉnh cũ quanh 1.760 điểm.

Về chiến lược giao dịch, VCBS nhận định việc VN-Index kết tuần trên mốc 1.700 điểm cho thấy nỗ lực hồi phục của thị trường tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, dòng tiền có dấu hiệu phân hóa khi chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn và chỉ một vài nhóm ngành nhất định thu hút được sự quan tâm.

VN-Index tăng hơn 50 điểm trong tuần vừa rồi. Ảnh: TradingView.

Trên cơ sở đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng ổn định và chưa xuất hiện áp lực cung mạnh. Đồng thời, nhà đầu tư có thể chọn lọc những mã có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra lại vùng hỗ trợ một cách thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn.

Một số nhóm ngành được VCBS gợi ý trong các phiên tới gồm ngân hàng, đầu tư công và chứng khoán.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcap cho rằng dựa trên các tín hiệu hiện tại, vùng 1.770-1.795 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo của VN-Index. Vùng 1.695 điểm, với biên độ dao động ± 5 điểm, được đánh giá là vùng có khả năng thu hút lực mua mới, giúp cân bằng áp lực bán nếu xuất hiện.

Vietcap cũng lưu ý mốc 1.680 điểm đóng vai trò là ngưỡng dừng lỗ hoặc giảm tỷ trọng đối với các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ hoặc mở mới.

VN-Index có thể vượt 1.800 điểm?

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), chỉ số VN-Index đã ghi nhận một phiên tăng điểm mạnh đi kèm với sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản cuối tuần trước, qua đó hình thành phiên bùng nổ theo đà (FTD). Diễn biến này đóng vai trò xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn mới, đồng thời cho thấy dòng tiền lớn đang có dấu hiệu quay trở lại thị trường.

Đồ thị cũng cho thấy VN-Index đã bứt phá thành công lên trên các đường trung bình động ngắn hạn MA10 và MA20, đồng thời vượt lên trên toàn bộ hệ thống đường trung bình, củng cố độ tin cậy của xu hướng tăng hiện tại.

Trên cơ sở đó, nhà môi giới này duy trì kỳ vọng chỉ số có thể tiếp tục hướng lên vùng 1.770 điểm trong các phiên giao dịch kế tiếp.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta nhận định thị trường có khả năng duy trì đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo các chuyên gia tại đây, nếu VN-Index vượt qua được ngưỡng kháng cự 1.709 điểm, chỉ số có thể hướng tới vùng kháng cự kế tiếp tại 1.772 điểm và xa hơn là mốc 1.800 điểm. Đơn vị này cũng cho rằng rủi ro ngắn hạn đang có dấu hiệu giảm dần khi thị trường không còn nhiều yếu tố sự kiện tác động mạnh, đồng thời bước vào giai đoạn chốt giá trị danh mục đầu tư (NAV).

Về chiến lược đầu tư, Yuanta đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn ở mức giảm, dù chỉ số VNDiamond và VNFinLead đã xác nhận xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Trên cơ sở đó, công ty khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp.

Ở góc nhìn trung hạn, xu hướng thị trường được đánh giá ở trạng thái trung tính trong bối cảnh thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và dự kiến tiếp tục phân hóa trong 1-2 tuần giao dịch tới. Với kịch bản này, các nhà phân tích khuyến nghị nhà đầu tư dừng bán và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức khoảng 30-40% danh mục.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc đẩy mạnh hoạt động lướt sóng sau khi đã mua lại cổ phiếu tại vùng giá thấp trong tuần trước cho đến khi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn với những phiên giao dịch mang tính định hướng.