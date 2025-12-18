Gia đình ông chủ Hóa chất Đức Giang 'mất' hàng nghìn tỷ đồng

Đà lao dốc không phanh của cổ phiếu DGC đang khiến khối tài sản từ cổ phiếu của gia đình Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền “bốc hơi” hơn 2.700 tỷ đồng chỉ sau 3 phiên giao dịch.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/12, cổ phiếu DGC của CTCP Hóa chất Đức Giang tiếp tục lao dốc mạnh khi giảm kịch biên độ, qua đó lùi sâu về mức 74.900 đồng/cổ phiếu. Đây đã là phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu này và là vùng giá thấp nhất kể từ tháng 4 - giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam chịu cú sốc lớn từ các thông tin liên quan đến thuế quan Mỹ.

DGC giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp

So với đầu năm, cổ phiếu DGC đã mất hơn 36% giá trị. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó giảm mạnh, hiện chỉ còn hơn 28.000 tỷ đồng , mất hàng chục nghìn tỷ so với vùng đỉnh ghi nhận đầu năm 2025. Đà giảm sâu và kéo dài khiến cổ phiếu này trở thành mã chứng khoán gây thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư trong nhóm hóa chất.

Hôm nay, áp lực bán tiếp tục áp đảo hoàn toàn bên mua. Tương tự phiên liền trước, nhiều cổ đông DGC rơi vào tình trạng “mắc kẹt” khi không thể thoát hàng. Tính đến sau 15h ngày 18/12, lượng dư bán giá sàn của DGC vẫn lên tới gần 22 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 5,7% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Phe bán áp đảo không chỉ kéo giá cổ phiếu đi xuống mà còn bóp nghẹt thanh khoản, khiến giá trị giao dịch khớp lệnh của DGC giảm mạnh xuống còn khoảng 76 tỷ đồng , chỉ bằng khoảng 1/4 so với phiên trước đó.

Cổ phiếu DGC đứng trước nguy cơ thủng đáy hồi tháng 4. Ảnh: TradingView.

Không chỉ DGC, các cổ phiếu trong hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang cũng đồng loạt chịu áp lực bán mạnh. Cổ phiếu TSB của CTCP Ắc quy Tia Sáng dù không còn giảm sàn trong phiên 18/12 nhưng vẫn mất gần 5% giá trị, lùi về mức 27.400 đồng/cổ phiếu.

Thực tế, TSB vốn là mã chứng khoán có thanh khoản rất thấp, thậm chí nhiều phiên liên tiếp không phát sinh giao dịch và thị giá đi ngang quanh vùng 35.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong 3 phiên gần đây, cổ phiếu này liên tục giảm sàn, kèm theo hàng chục nghìn cổ phiếu được sang tay.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu PAT của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam đã tạm thời lấy lại sắc xanh sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, dừng ở mức 89.000 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, PAT cũng là cổ phiếu kém thanh khoản, với khối lượng giao dịch bình quân chỉ khoảng 30.000 cổ phiếu mỗi phiên. Nhưng trong 3 phiên gần đây, thanh khoản của PAT bất ngờ tăng vọt lên trên 300.000 cổ phiếu/phiên, đi kèm lực bán mạnh, cho thấy áp lực thoát hàng vẫn đang hiện hữu trong nhóm cổ phiếu liên quan đến Hóa chất Đức Giang.

Tài sản gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền giảm mạnh

Trong bối cảnh cổ phiếu liên tục giảm sàn, nhóm quỹ Dragon Capital đã bất ngờ rút khỏi vị thế cổ đông lớn tại Hóa chất Đức Giang.

Cụ thể, vào ngày 11/11, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã bán ròng 200.000 cổ phiếu DGC, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5% và chính thức không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 13/11. Sau mốc này, nhóm quỹ ngoại không còn nghĩa vụ công bố thông tin nếu tiếp tục giao dịch cổ phiếu DGC theo quy định hiện hành.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 13/11, nhóm Dragon Capital vẫn còn nắm giữ 18,921 triệu cổ phiếu DGC.

Tuy nhiên, tài sản của gia đình Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền lại đang bị ảnh hưởng đáng kể trước diễn biến giá cổ phiếu tiêu cực.

Báo cáo thường niên năm 2024 cho thấy cơ cấu cổ đông lớn của doanh nghiệp này mang đậm dấu ấn “doanh nghiệp gia đình”. Ba cổ đông lớn nhất đều là các thành viên trong gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền.

Trong đó, ông Huyền trực tiếp sở hữu 18,38% vốn điều lệ, tương đương gần 70 triệu cổ phiếu DGC. Em trai ông Huyền là ông Đào Hữu Kha nắm giữ 5,97% vốn, tương đương 22,7 triệu cổ phiếu. Bà Ngô Thị Ngọc Lan - em dâu ông Huyền - sở hữu 6,64% vốn, tương ứng khoảng 25,2 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, vợ ông Huyền là bà Nguyễn Thị Hồng Lan hiện nắm 3,76% vốn Hóa chất Đức Giang, tương đương hơn 14,3 triệu cổ phiếu. Hai người con gồm ông Đào Hữu Duy Anh (Phó chủ tịch HĐQT) và bà Đào Hồng Hạnh, lần lượt sở hữu 3,01% vốn (11,5 triệu cổ phiếu) và 1,35% vốn (hơn 5 triệu cổ phiếu).

Một số cá nhân khác trong gia đình vị chủ tịch cũng nắm tỷ lệ dưới 1%, trong đó con dâu là bà Bùi Thị Hà Thu cũng đang sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu DGC.

Chỉ tính riêng 3 phiên gần nhất, tổng giá trị số cổ phiếu nêu trên do các thành viên trong gia đình ông Huyền nắm giữ đã giảm hơn 2.700 tỷ đồng .