Nhà đầu tư 'tháo chạy' khỏi cổ phiếu Hóa chất Đức Giang

Cổ phiếu DGC bất ngờ giảm kịch sàn trong phiên VN-Index tăng hơn 33 điểm, kéo thị giá xuống vùng thấp nhất 8 tháng. Khối lượng khớp lệnh hôm nay cũng lên tới 18 triệu cổ phiếu.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang và con trai Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch thường trực. Ảnh: Forbes.

Các cổ đông của CTCP Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa trải qua một phiên giao dịch khó quên khi cổ phiếu này bất ngờ giảm kịch sàn, trái ngược hoàn toàn với diễn biến tích cực của thị trường chung khi VN-Index tăng hơn 33 điểm.

Chốt phiên, DGC tạm dừng ở mức 86.500 đồng/cổ phiếu, vùng giá thấp nhất kể từ tháng 4 - thời điểm thị trường lao dốc vì cú sốc thuế quan.

Không chỉ ghi nhận biến động mạnh về thị giá, thanh khoản cổ phiếu DGC hôm nay cũng ghi nhận mức cao đột biến với hơn 18,5 triệu cổ phiếu được giao dịch sang tay, cao gấp 10 lần khối lượng trung bình 10 phiên gần nhất. Đáng chú ý, đến hết phiên giao dịch, nhà đầu tư vẫn còn kê bán giá sàn hơn 5,3 triệu cổ phiếu DGC.

Phiên bán tháo mạnh hôm nay đã đẩy giá trị giao dịch của cổ phiếu hóa chất này lên hơn 1.600 tỷ đồng , cao nhất từ khi niêm yết.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu DGC xảy ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang chuẩn bị tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 30%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 3.000 đồng. Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa chất Đức Giang dự kiến chi khoảng 1.140 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Ngày 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, trong khi thời điểm chi trả dự kiến rơi vào ngày 15/1/2026.

Ngay sau khi doanh nghiệp công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức vào ngày 8/12, nhiều công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị tích cực đối với DGC.

Trong đó, Công ty Chứng khoán Vietcap khuyến nghị mua với giá mục tiêu 118.000 đồng/cổ phiếu; Chứng khoán KBSV thậm chí định giá hợp lý ở mức 121.900 đồng/cổ phiếu và cũng duy trì quan điểm mua.

Hơn 18,5 triệu cổ phiếu DGC đổi chủ. Ảnh: TradingView.

Tuy nhiên, Công ty Chứng khoán MB (MBS) từng lưu ý cổ phiếu DGC đang đối mặt với một số rủi ro đáng chú ý, bao gồm khả năng tăng thuế xuất khẩu phốt pho và nguy cơ bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 trong các kỳ cơ cấu sắp tới.

Tương tự, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đã xây dựng 2 kịch bản cho kỳ review quý I/2026 của rổ chỉ số VN30.

Ở kịch bản liên quan DGC, BSC cho rằng cổ phiếu ACV sẽ chuyển từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE. Trong trường hợp này, ACV chỉ đủ điều kiện được xem xét đưa vào VN30 từ kỳ review tháng 7/2026.

Theo đó, cổ phiếu VPL của Vinpearl được dự báo có khả năng cao lọt vào rổ VN30 ngay trong đợt cơ cấu quý I/2026. Gần đây, mã bất động sản này đã được cấp margin sau khi hoàn tất thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng và không thuộc diện cảnh báo. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu có nguy cơ bị loại được BSC nêu tên gồm TPB, DGC và SHB.

Hóa chất Đức Giang hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất phốt pho và hóa chất cơ bản. Doanh nghiệp có tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập từ năm 1963 và bắt đầu quá trình cổ phần hóa từ năm 2003.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền từng trấn an cổ đông, khuyên nhà đầu tư nên kiên nhẫn và giữ vững niềm tin vào triển vọng dài hạn của tập đoàn.

“Có bao nhiêu cổ phiếu thì giữ bấy nhiêu, đừng bán đi, đừng mua vào vội, tương lai của Đức Giang trong 5 năm tới còn rất mạnh. Cứ ăn no, ngủ kỹ, sẽ chiến thắng”, Chủ tịch Huyền gửi gắm cổ đông.