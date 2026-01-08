Diễn biến mới tại dự án cầu Cần Giờ

UBND TP.HCM sẽ tổ chức lễ khởi công, động thổ loạt dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm vào sáng 15/1, với điểm cầu trung tâm tại Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Hướng tuyến cầu Cần Giờ được UBND TP.HCM lựa chọn và được Thủ tướng chấp thuận bổ sung trong quy hoạch giao thông vận tải của TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, lễ khởi công, động thổ sẽ diễn ra vào sáng 15/1, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV).

Điểm cầu trung tâm là lễ động thổ Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc tại phường Bình Trưng, với sự tham dự và chỉ đạo dự kiến của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ và lãnh đạo TP.HCM.

Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất theo quy định. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, đơn vị thành viên của Tập đoàn Sun Group.

Dự án có quy mô hơn 186 ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 146.000 tỷ đồng , thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng dự án.

Khi hoàn thành, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sẽ trở thành một trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, có khả năng tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, bao gồm các sự kiện thể thao tầm cỡ như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và các giải đấu quốc tế khác; phục vụ đào tạo thể thao thành tích cao; đồng thời mở rộng không gian thể thao công cộng cho cộng đồng.

Cùng ngày 15/1, tại các điểm cầu thành phần, TP.HCM sẽ đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ một số dự án hạ tầng quan trọng khác, gồm: lễ khởi công dự án xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tại Depot Tham Lương, phường Đông Hưng Thuận; lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cần Giờ tại xã Bình Khánh và xã Nhà Bè; lễ động thổ dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 tại khu vực phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ và xã Nhà Bè.

Để bảo đảm sự kiện diễn ra thành công, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng làm đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra công tác chuẩn bị hiện trường. Các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ cụ thể về mặt bằng, thủ tục đầu tư, cấp phép, điện lực, an ninh trật tự, y tế, kỹ thuật đường truyền, tuyên truyền...