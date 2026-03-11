Hơn 3.400 tỷ phú nắm khối tài sản bằng cả nền kinh tế Trung Quốc

Trong bảng xếp hạng năm 2026, hơn 3.000 doanh nhân trên thế giới góp mặt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes và mức độ ảnh hưởng trải dài ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Năm 2026, hơn 3.000 doanh nhân trên thế giới góp mặt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Ảnh minh họa: Forbes.

Theo Forbes, mức độ ảnh hưởng hiện tại của các tỷ phú USD thế giới (những người sở hữu từ 1 tỷ USD trở lên) trở nên mạnh mẽ và thậm chí chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Các cá nhân này hiện diện ở cả lĩnh vực chính trị, thị trường cổ phiếu và cả trí tuệ nhân tạo (AI). Chính những điều này đã đẩy khối tài sản của những người giàu nhất hành tinh lên những mức khó tưởng.

Mỹ là "cái nôi" của tỷ phú

Thống kê cho thấy có 3.428 doanh nhân, nhà đầu tư và người thừa kế đã có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới năm nay, tăng hơn 400 người so với bảng xếp hạng công bố năm 2025. Hay nói cách khác, trong 12 tháng qua, thế giới đã xuất hiện hơn một tỷ phú mới mỗi ngày. Đáng chú ý, tổng tài sản của giới siêu giàu này cũng tăng thêm 4.000 tỷ USD so với năm ngoái và tính đến hiện tại, khối tài sản này đã cán mốc kỷ lục 20.100 tỷ USD , tương đương quy mô GDP năm 2025 của Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Như vậy, bình quân mỗi tỷ phú nắm giữ khối tài sản khoảng 5,8 tỷ USD , tăng từ 5,3 tỷ USD vào năm 2025.

Trong số các quốc gia trên thế giới, Mỹ là "cái nôi" sinh ra số lượng tỷ phú nhiều nhất hành tinh, với 15 trong số 20 người giàu nhất thế giới đang sinh sống tại đây.

Đứng đầu danh sách vẫn là Elon Musk, người giàu nhất hành tinh và CEO Tesla đã giữ vững vị trí này. Trong năm qua, Musk liên tục lập những cột mốc mới khi cổ phiếu Tesla tăng mạnh và ông đưa SpaceX ký kết hàng loạt thỏa thuận với mức định giá ngày càng cao.

Tính đến tháng 2 năm nay, tài sản của Elon Musk đã đạt con số 800 tỷ USD . Ảnh: Reuters.

Elon Musk trở thành người đầu tiên đạt 500 tỷ USD tài sản vào tháng 10/2025, sau đó tiến đến cột mốc 600 tỷ USD và 700 tỷ USD chỉ trong vòng 4 ngày vào tháng 12 cùng năm. Đến tháng 2 năm nay, tài sản của vị doanh nhân này đã đạt con số ấn tượng 800 tỷ USD .

Tổng cộng, Musk đã "bỏ túi" thêm 497 tỷ USD so với một năm trước. Vị tỷ phú 54 tuổi cũng tiếp tục đứng đầu danh sách năm nay với khối tài sản kỷ lục 839 tỷ USD , đưa ông đến gần với việc trở thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỷ USD trên thế giới.

Trong 2 thập kỷ qua, chỉ có 6 tỷ phú thay nhau nắm giữ danh hiệu người giàu nhất hành tinh. Biểu đồ: Forbes.

Forbes cũng cho biết khối tài sản của Elon Musk hiện cao gấp 3 lần so với những người xếp ngay sau, bao gồm: Larry Page xếp thứ 2 với tài sản khoảng 257 tỷ USD , Sergey Brin xếp thứ 3 cùng tài sản khoảng 237 tỷ USD .

Trong năm 2026, 2 nhà đồng sáng lập Google này giàu thêm tổng cộng 212 tỷ USD so với năm ngoái, vượt qua các tỷ phú như Jeff Bezos, Larry Ellison và Mark Zuckerberg để đạt thứ hạng cao nhất từ trước tới nay.

"Câu lạc bộ 100 tỷ USD " tăng thêm thành viên

Hiện tại, thế giới đã có 20 người chính thức gia nhập "Câu lạc bộ 100 tỷ USD ", nhóm siêu tinh hoa gồm những tỷ phú có tài sản 12 chữ số, trong khi năm ngoái chỉ có 15 người. Gần một nửa trong số họ giàu lên nhờ công nghệ.

Trong số 5 gương mặt mới gia nhập nhóm này có Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao), nhà sáng lập và là cựu CEO sàn tiền số Binance. Sau bản án tù 4 tháng năm 2024, ông Triệu đã trở lại với các mối quan hệ kinh doanh rộng lớn và được Tổng thống Donald Trump ân xá. Theo ước tính, nhà sáng lập Binance hiện sở hữu khối tài sản 110 tỷ USD và giàu hơn cả Bill Gates.

Năm nay, tài sản của Tổng thống Donald Trump lại gây chú ý khi tăng thêm 1,4 tỷ USD , chủ yếu nhờ lợi nhuận từ tiền mã hóa trong năm đầu trở lại Nhà Trắng và việc bản án gian lận dân sự trị giá nửa tỷ USD tại New York bị hủy bỏ. Ông Trump hiện đứng thứ 645 trong danh sách, tăng từ thứ 700 năm ngoái, với tài sản khoảng 6,5 tỷ USD .

Hàng loạt tỷ phú mới gia nhập danh sách

Trong một năm bùng nổ về tài sản tỷ phú, 390 gương mặt mới đã lần đầu xuất hiện trong danh sách trên. Cụ thể, các nhân vật nổi tiếng gia nhập câu lạc bộ tỷ phú gồm: huyền thoại hip hop Dr. Dre, siêu sao nhạc pop Beyoncé, huyền thoại quần vợt Roger Federer.

Những cái tên đáng chú ý khác gồm: Greg Abel, người kế nhiệm Warren Buffett làm CEO của Berkshire Hathaway vào tháng 1 và Kimbal Musk, em trai của Elon Musk.

Siêu sao nhạc pop Beyoncé lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD thế giới của Forbes. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 86 tỷ phú trong nhóm này đã xây dựng phần lớn tài sản nhờ AI. Gần một nửa trong số đó trở thành tỷ phú chỉ trong 12 tháng qua, bao gồm các nhà sáng lập đứng sau những công ty như Perplexity, Mercor, Mistral, Cursor, Lovable, Sierra, Harness, Cognition và Surge.

Đáng chú ý, Edwin Chen, nhà sáng lập 38 tuổi của Surge AI, là tỷ phú mới xuất hiện trong danh sách của Forbes, với tài sản khoảng 18 tỷ USD . Sự bùng nổ của AI đang tạo ra những khối tài sản mới nhanh hơn bất kỳ công nghệ nào trước đây.

Ngoài các con số ấn tượng trên, thế giới cũng đón thêm 35 tỷ phú dưới 30 tuổi trong năm qua, trong đó có sự góp mặt của tỷ phú tự thân trẻ nhất Surya Midha (22 tuổi), đồng sáng lập startup tuyển dụng AI Mercor. Vào mùa thu năm ngoái, startup này được nhà đầu tư tư nhân định giá đến 10 tỷ USD .

Midha và các đồng sáng lập của mình trở thành những tỷ phú tự thân trẻ nhất từng xuất hiện trong danh sách của Forbes, vượt qua Mark Zuckerberg, người lần đầu lọt danh sách ở tuổi 23 gần 2 thập kỷ trước.

Theo thống kê, 67% tỷ phú trên thế giới là những người tự thân lập nghiệp, tức không thừa kế tài sản mà tự tạo dựng nên khối tài sản cho riêng mình.

Trong số 35 tỷ phú dưới 30 tuổi, có 17 người lần đầu xuất hiện trong danh sách năm nay. Đáng chú ý, Amelie Voigt Trejes (20 tuổi) là tỷ phú trẻ nhất thế giới và hiện thừa kế tập đoàn máy móc công nghiệp Brazil WEG. Còn "ông trùm" bảo hiểm Mỹ George Joseph đã trở thành tỷ phú lớn tuổi nhất hành tinh, khi chính thức bước sang tuổi 104 vào tháng 9/2025.