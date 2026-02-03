Chân dung 2 nữ tỷ phú mới của Việt Nam

Hai nữ lãnh đạo cấp cao của Vingroup là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng lần đầu gia nhập danh sách tỷ phú USD của Forbes. Hiện tập đoàn này đóng góp tới 3/8 tỷ phú.

Bà Phạm Thu Hương hiện đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT Vingroup. Ảnh: Thanh Lâm/Thanhnien.vn.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú USD mới nhất của Forbes, Việt Nam đã ghi nhận thêm 3 cá nhân gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú” với khối tài sản ròng vượt mốc 1 tỷ USD , gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng. Với sự bổ sung này, số lượng tỷ phú USD người Việt đã tăng lên 8 người, phản ánh sự mở rộng đáng kể của tầng lớp siêu giàu trong nước.

Đáng chú ý, trong đợt cập nhật lần này, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng đều là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC). Cùng với Chủ tịch Phạm Nhật Vượng - người nhiều năm liên tiếp giữ vị trí giàu nhất Việt Nam, Vingroup hiện đóng góp tới 3/8 tỷ phú USD của Việt Nam.

Đều là người nhà ông Phạm Nhật Vượng

Trong giới doanh nhân Việt Nam, bà Phạm Thu Hương được xem là một trong những nữ lãnh đạo quyền lực và kín tiếng nhất. Sinh ngày 14/6/1969 tại Hà Nội, bà thuộc thế hệ sinh viên ưu tú được cử sang Liên Xô (cũ) du học và tốt nghiệp Cử nhân Luật Quốc tế.

Bà Hương là một trong những người đồng sáng lập Tập đoàn Vingroup, đồng thời là vợ ông Phạm Nhật Vượng. Ít xuất hiện trước truyền thông, song bà Hương được giới kinh doanh đánh giá là người đồng hành xuyên suốt và có ảnh hưởng quan trọng trong mọi giai đoạn hình thành và phát triển của Vingroup.

Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Đông Âu, bà Phạm Thu Hương đã là một trong số ít người sát cánh cùng ông Phạm Nhật Vượng. Năm 1993, vợ chồng bà cùng một số bạn bè là sinh viên mới tốt nghiệp rời Moscow đến Kharkiv lập nghiệp. Công việc đầu tiên của họ là xây dựng trung tâm thương mại dành cho cộng đồng người Việt tại đây.

Khi hoạt động kinh doanh mở rộng, vợ chồng bà tiếp tục thành lập nhà hàng Thăng Long - nhà hàng đầu tiên của người Việt tại Kharkiv. Bà Hương được giao đảm nhiệm vai trò Giám đốc, trực tiếp quản lý khoảng 40 nhân sự. Không chỉ điều hành hoạt động, bà còn tham gia thiết kế không gian, tuyển chọn nguyên liệu và xây dựng thực đơn dù chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng trước đó.

Công việc ngày càng phát đạt sau khi vợ chồng bà Hương xây dựng thương hiệu mì ăn liền Mivina. Sau đó là việc liên tiếp mở trường mẫu giáo, mở rộng nhà hàng, xây thêm các nhà máy mới và thành lập Tập đoàn Technocom. Trong suốt quá trình này, bà Phạm Thu Hương luôn theo sát và được xem là cánh tay đắc lực của ông Phạm Nhật Vượng.

Khi Technocom chuyển hướng kinh doanh về Việt Nam và chính thức đổi tên thành Tập đoàn Vingroup, bà Hương được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực thứ hai.

Hiện nữ doanh nhân này trực tiếp sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ Vingroup. Theo thị giá hiện tại, khối tài sản này vào khoảng 44.500 tỷ đồng , tương đương gần 1,7 tỷ USD .

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Hương - cũng là một gương mặt quan trọng trong danh sách tỷ phú USD của Việt Nam. Sinh ngày 10/9/1974 tại Hà Nội, bà Hằng tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Nga tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Hình ảnh bà Phạm Thúy Hằng trong bài giới thiệu các cựu sinh viên tiêu biểu của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Ảnh: Hanutimes.

Những năm đầu khi vợ chồng bà Phạm Thu Hương và ông Phạm Nhật Vượng trở về Việt Nam, bà Phạm Thúy Hằng đã sớm tham gia và sát cánh trong quá trình đặt nền móng cho Vingroup.

Hiện bà Phạm Thúy Hằng cũng giữ vai trò là Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nắm giữ gần 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 3% vốn tập đoàn, giá trị thị trường khoảng 22.800 tỷ đồng .

Lý do Vingroup có thêm 2 tỷ phú USD

Sự xuất hiện của 2 nữ doanh nhân thuộc “nhà Vingroup” trong danh sách tỷ phú USD năm nay gắn chặt với đà tăng bứt phá chưa từng có của cổ phiếu VIC từ năm 2025. Chính diễn biến tăng phi mã của mã cổ phiếu này đã tạo ra cú nhảy vọt về tài sản, đưa các lãnh đạo cấp cao của Vingroup lần lượt gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú USD”.

Trong năm 2025, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup ghi nhận hiệu suất tăng lên tới 736%, đứng thứ hai trong nhóm những cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Đáng chú ý, riêng VIC đã đóng góp hơn 280 điểm vào mức tăng chung của VN-Index trong năm qua, cho thấy vai trò dẫn dắt mang tính áp đảo của cổ phiếu này đối với diễn biến toàn thị trường.

Đà tăng mạnh của VIC cũng đưa vốn hóa Vingroup lần đầu tiên vượt mốc 1,3 triệu tỷ đồng , qua đó trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên chạm tới cột mốc vốn hóa này trên sàn chứng khoán.

Thị giá VIC tăng hơn 8 lần trong năm 2025. Ảnh: TradingView.

Với riêng Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, đà bứt phá của cổ phiếu VIC đã kéo giá trị tài sản ròng của ông tăng thêm khoảng 21,9 tỷ USD trong năm 2025, nâng tổng tài sản lên mức 28,4 tỷ USD và tiếp tục củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam. Có thời điểm, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã vượt mốc 30 tỷ USD , đưa ông vào nhóm các tỷ phú toàn cầu có quy mô tài sản sánh ngang với những cái tên như Jack Ma, MacKenzie Scott, François Pinault, Henry Nicholas III hay Melinda French Gates.

Trong nước, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup hiện có giá trị lớn hơn vốn hóa của bất kỳ doanh nghiệp niêm yết nào trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Không chỉ thăng hoa về thị giá cổ phiếu, Vingroup còn ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục trong năm qua. Theo đó, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên tập đoàn này vượt mốc doanh thu 300.000 tỷ đồng , đồng thời lợi nhuận cũng lần đầu đạt trên 10.000 tỷ.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt 1,12 triệu tỷ đồng , tăng 34% so với đầu năm. Đến nay, Vingroup vẫn là doanh nghiệp tư nhân duy nhất sở hữu khối tài sản triệu tỷ đồng.