Chứng khoán bị bán tháo theo giá vàng

Trong bối cảnh giá vàng trong nước giảm mạnh, thị trường chứng khoán cũng chịu chung xu hướng giảm khi nhà đầu tư bán tháo các cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo chỉ số VN-Index lao dốc đầu tuần.

Cả thị trường chứng khoán và vàng đều đang ghi nhận các phiên giao dịch tiêu cực. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch u ám trong ngày 2/2 khi tâm lý bi quan bao trùm ngay từ đầu phiên. Áp lực bán xuất hiện sớm và lan rộng đã khiến VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, nhanh chóng đánh mất các vùng hỗ trợ ngắn hạn và rơi vào trạng thái điều chỉnh mạnh.

Lực bán gia tăng rõ rệt tại hàng loạt nhóm ngành trụ cột như bất động sản, tài chính - ngân hàng, công nghệ và bán lẻ. Dưới sức ép đồng loạt từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index có thời điểm giảm hơn 50 điểm, xuyên thủng mốc 1.780 điểm.

Tuy nhiên, kể từ vùng giá thấp này, dòng tiền bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện, giúp chỉ số thu hẹp phần nào biên độ giảm và đưa VN-Index quay trở lại vùng trên 1.800 điểm. Dù vậy, lực mua không mang tính lan tỏa mà chủ yếu tập trung vào một số nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ.

Kết phiên, VN-Index vẫn giảm 22,54 điểm (-1,2%) xuống 1.806 điểm. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index giữ sắc xanh, tăng lần lượt 4,26 điểm (+1,7%) lên 260,39 điểm và 0,06 điểm (+0,1%) lên 129,12 điểm.

Thanh khoản thị trường hôm nay bùng nổ vào đầu phiên khi áp lực bán gia tăng, song có phần chững lại trong phiên chiều khi lực cung suy yếu dần. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 35.000 tỷ đồng , tăng gần 10% so với phiên liền trước. Thanh khoản cao cho thấy quá trình tái cơ cấu danh mục và thoát hàng của nhà đầu tư vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.

Thị trường chứng khoán hôm nay nghiêng hẳn về phía tiêu cực. Toàn thị trường ghi nhận 439 mã giảm (gồm 24 mã giảm sàn), 798 mã giữ tham chiếu và 342 mã tăng (gồm 27 mã tăng trần).

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là tâm điểm gây sức ép lên chỉ số chung khi ghi nhận 18 mã giảm, 2 mã đứng tham chiếu và chỉ 10 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm này theo đó giảm hơn 25 điểm, lùi xuống còn 2.004 điểm.

VN-Index quay lại quỹ đạo đi xuống sau 2 phiên tăng liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu “họ Vin” hôm nay tiếp tục trở thành lực cản lớn nhất đối với thị trường. Kết phiên, cả VIC, VHM và VRE đều giảm sàn, trong khi VPL giảm trên 6%. Chỉ riêng 4 cổ phiếu này đã khiến VN-Index mất hơn 24 điểm hôm nay.

Với VIC, cổ phiếu này đã đánh mất khoảng 31% giá trị kể từ mức đỉnh thiết lập ngày 8/1, lùi về 130.700 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Vingroup theo đó “bốc hơi” hơn 355.000 tỷ đồng , thu hẹp xuống còn khoảng 1 triệu tỷ đồng .

Tương tự, cổ phiếu VHM cũng giảm khoảng 35% so với đỉnh, xuống còn 98.600 đồng/cổ phiếu, kéo vốn hóa của Vinhomes giảm hơn 200.000 tỷ đồng , còn khoảng 405.000 tỷ.

Đáng chú ý, làn sóng bán tháo cổ phiếu “họ Vin” diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp này vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với bức tranh tài chính tích cực. Trong đó, Vingroup ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục, lần lượt đạt 332.770 tỷ và 11.146 tỷ đồng . Trong khi đó, Vinhomes cũng lập đỉnh lợi nhuận mới với 42.111 tỷ đồng , trở thành doanh nghiệp phi tài chính có lợi nhuận cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngoài các cổ phiếu nếu trên, thị trường cũng chịu sức ép tiêu cực từ các mã TCB (-2,5%), GAS (-2,1%), MCH (-3,3%), GEE (-5,5%), VPB (-1,4%) và PNJ (giảm sàn).

Khối ngoại hôm nay bán ròng 2.500 tỷ đồng , tập trung “xả” mạnh VIC (- 543 tỷ đồng ), VHM (- 330 tỷ đồng ), VRE (- 176 tỷ đồng ) và VCB (- 192 tỷ đồng ).

Mặt khác, BSR được dòng tiền nước ngoài gom 96 tỷ đồng , VNM (+ 82 tỷ đồng ), MSN (+ 71 tỷ đồng ).

Giá vàng, bạc giảm cùng chứng khoán Đà giảm trên thị trường chứng khoán hôm nay có diễn biến cùng chiều với giá vàng trong nước. Cụ thể, hôm nay, giá vàng bạc trong nước đã ghi nhận thêm một cú "sập" mạnh, kéo giá vàng miếng giảm về vùng 166 triệu đồng/lượng. Công ty SJC cùng loạt doanh nghiệp trong nước như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... hiện cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 163 - 166 triệu/lượng (mua - bán), giảm 6 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Tính từ đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng ghi nhận vào phiên 29/1 giá vàng miếng đã giảm một mạch hơn 25 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng hơn 13%. Mức giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán vàng miếng ở mức 2 triệu/lượng, người dân mua vàng cuối tháng 1 đến nay đang chịu khoản lỗ hơn 27 triệu đồng. Cùng xu hướng giảm mạnh, giá bạc thỏi loại 1 kg tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay cũng giảm 11 triệu đồng/kg. Hiện bạc thỏi Phú Quý giao dịch ở 74,9 - 77,23 triệu/kg; Ancarat giao dịch ở 75,47 - 77,81 triệu/kg; còn bạc SJB giảm xuống 84,08 - 87,2 triệu đồng/kg. So với đỉnh lịch sử 123,68 triệu đồng/kg ghi nhận trong phiên 29/1, giá bạc thỏi Phú Quý đã giảm tới hơn 46 triệu đồng/kg, tương đương mức giảm ròng 38%