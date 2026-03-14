Giá xăng dầu được giữ nguyên

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo kỳ điều hành ngày 12/3, đồng thời tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá để ổn định thị trường.

Cụ thể, giá bán lẻ tối đa xăng E5 RON 92 vẫn được giữ ở mức 22.504 đồng/lít; còn xăng RON 95 có giá 25.575 đồng/lít.

Tương tự, giá các mặt hàng dầu cũng được giữ nguyên trong kỳ điều hành này, bao gồm dầu diesel bán ra 27.025 đồng/lít và dầu hỏa có giá 26.932 đồng/lít, dầu mazut giá 18.661 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành thứ 5 trong 5 ngày liên tiếp của cơ quan quản lý, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới liên tục biến động. Hiện giá dầu thô thế giới vẫn neo cao trên mức 100 USD /thùng, tăng 35% so với thời điểm trước khi xung đột Trung Đông diễn ra.

Đáng chú ý, để giữ được giá xăng dầu trong nước không tăng kỳ điều hành này, liên Bộ đã quyết định chi mạnh sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, các mặt hàng xăng E5 RON 92, RON 95, dầu hỏa, dầu mazut đồng loạt được chi mức bình ổn 4.000 đồng/lít (kg với dầu mazut), trong khi giá dầu diesel được chi quỹ 5.000 đồng/lít. Đây cũng là lần chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu thứ 4 của nhà điều hành sau 5 phiên liên tiếp.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG CÁC KỲ ĐIỀU HÀNH GẦN ĐÂY

Nhãn 5/6/2025 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 7/3 10/3 11/3 12/3 14/3 Xăng RON 95 đồng/lít 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 20600 20160 20200 19720 19900 19720 20480 20410 20570 20540 20000 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 27040 29120 25240 25570 25570 Xăng E5 RON 92

19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750 19980 19610 19620 19130 19220 19050 19760 19680 19840 19800 19280 19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440 25220 26570 22950 22500 22500

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết trước đây giá xăng dầu trong nước được điều hành định kỳ hàng tuần, vào thứ Năm. Việc điều chỉnh giá được tính toán dựa trên giá cơ sở của xăng dầu thế giới trong khoảng thời gian của kỳ điều hành trước đó.

Tuy nhiên, khi xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, tăng giảm đột ngột theo từng ngày, thậm chí từng giờ, cơ chế điều hành theo chu kỳ cố định đã bộc lộ những hạn chế nhất định.

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã báo cáo và được Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế điều hành giá linh hoạt hơn theo Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2. Theo đó, nếu giá xăng dầu thế giới biến động bất thường, tăng trên 7%, cơ quan quản lý có thể xem xét điều hành giá sớm, thậm chí theo từng ngày. Đồng thời, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng được triển khai để giảm bớt tác động tới thị trường.

Nhờ cơ chế điều hành linh hoạt cùng với việc chi sử dụng Quỹ bình ổn ở mức khoảng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu diesel, giá xăng dầu trong nước đã dần ổn định trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, ông Linh cũng cho biết trước khi chi, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.600 tỷ đồng . Với mức chi sử dụng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu, quỹ này chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá trong khoảng 15 ngày nếu tiếp tục duy trì mức chi như hiện nay.

Vì vậy, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các phương án trình Thủ tướng xem xét, trong đó có khả năng ứng trước hoặc bố trí nguồn dự phòng trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng thời, hai Bộ cũng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm bổ sung thêm công cụ tài khóa để bình ổn thị trường.