Giá vàng thế giới lao dốc

Sau các tin tức tiêu cực về Mỹ - Iran, giá vàng thế giới có thời điểm lao dốc mạnh hơn 100 USD xuống sát vùng 4.300 USD/ounce.

Trong phiên đang diễn ra, giá vàng giao ngay đã giảm thêm 14,3 USD xuống quanh 4.314 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 7/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi một mạch từ 4.473 USD /ounce xuống 4.315 USD /ounce, tức lao dốc 158 USD chỉ trong vài giờ đầu phiên giao dịch. Sau cú rơi mạnh, kim loại quý có nhịp phục hồi trở lại lên 4.348 USD /ounce và hiện đã giảm thêm 14,3 USD xuống quanh 4.314 USD /ounce.

Ở các kim loại khác, giá bạc giảm 0,41% xuống 67,44 USD /ounce, bạch kim giảm 0,06% xuống 1.774 USD /ounce, trong khi palladium nhích 0,58% lên 1.214 USD /ounce.

Tương tự vàng, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm điểm trong tối cùng ngày sau khi Iran được cho là đã phóng tên lửa vào Israel, đe dọa lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh và làm gia tăng bất ổn sau đợt bán tháo mạnh trên Nasdaq vào tuần trước, theo CNBC.

Hợp đồng tương lai của chỉ số Dow Jones giảm 80 điểm (-0,2%). Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 cũng đồng loạt mất 0,2%.

Còn tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương, các chỉ số chứng khoán mở cửa sáng ngày 8/6 ngập trong sắc đỏ, trong đó chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm khi chỉ số Kospi lao dốc 8,4%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng mất 3,4%.

Ngược lại với xu hướng giảm của thị trường kim loại và chứng khoán, giá dầu thô lại tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 8/6. Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn tham chiếu quốc tế tăng mạnh 3,3% lên 96,2 USD /thùng, còn dầu WTI tại Mỹ nhích thêm 3,5% lên 93,7 USD /thùng.

Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai dầu Brent cũng tăng 2,42% lên 92,73 USD /thùng. Trong khi đó, hợp đồng dầu thô WTI giao tháng 8 tăng 2,44% lên 95,36 USD /thùng.

Về tình hình địa chính trị, mới đây, Nhà Trắng xác nhận với MS NOW rằng Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về các diễn biến giao tranh mới nhất sau khi Israel lần đầu tiên hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Phát biểu trên Fox News hôm 7/6, ông Trump cho rằng các vụ tấn công này "chắc chắn sẽ không giúp ích cho các cuộc đàm phán".

"Một thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump vào thời điểm này không còn khả thi nữa", một quan chức Iran tham gia các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington nói với MS NOW.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân và vi phạm các thỏa thuận liên quan đến Lebanon là hành động phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Ông cũng cảnh báo các căn cứ, tài sản và lợi ích của Mỹ cũng như các đồng minh tại Trung Đông hiện đã trở thành những "mục tiêu hợp pháp", với lý do Washington đang duy trì các biện pháp phong tỏa và can dự quân sự trong khu vực.