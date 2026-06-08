Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng thế giới lao dốc

  • Thứ hai, 8/6/2026 08:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau các tin tức tiêu cực về Mỹ - Iran, giá vàng thế giới có thời điểm lao dốc mạnh hơn 100 USD xuống sát vùng 4.300 USD/ounce.

Trong phiên đang diễn ra, giá vàng giao ngay đã giảm thêm 14,3 USD xuống quanh 4.314 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 7/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi một mạch từ 4.473 USD/ounce xuống 4.315 USD/ounce, tức lao dốc 158 USD chỉ trong vài giờ đầu phiên giao dịch. Sau cú rơi mạnh, kim loại quý có nhịp phục hồi trở lại lên 4.348 USD/ounce và hiện đã giảm thêm 14,3 USD xuống quanh 4.314 USD/ounce.

Ở các kim loại khác, giá bạc giảm 0,41% xuống 67,44 USD/ounce, bạch kim giảm 0,06% xuống 1.774 USD/ounce, trong khi palladium nhích 0,58% lên 1.214 USD/ounce.

Tương tự vàng, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm điểm trong tối cùng ngày sau khi Iran được cho là đã phóng tên lửa vào Israel, đe dọa lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh và làm gia tăng bất ổn sau đợt bán tháo mạnh trên Nasdaq vào tuần trước, theo CNBC.

Hợp đồng tương lai của chỉ số Dow Jones giảm 80 điểm (-0,2%). Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 cũng đồng loạt mất 0,2%.

Còn tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương, các chỉ số chứng khoán mở cửa sáng ngày 8/6 ngập trong sắc đỏ, trong đó chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm khi chỉ số Kospi lao dốc 8,4%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng mất 3,4%.

Ngược lại với xu hướng giảm của thị trường kim loại và chứng khoán, giá dầu thô lại tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 8/6. Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn tham chiếu quốc tế tăng mạnh 3,3% lên 96,2 USD/thùng, còn dầu WTI tại Mỹ nhích thêm 3,5% lên 93,7 USD/thùng.

Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai dầu Brent cũng tăng 2,42% lên 92,73 USD/thùng. Trong khi đó, hợp đồng dầu thô WTI giao tháng 8 tăng 2,44% lên 95,36 USD/thùng.

Về tình hình địa chính trị, mới đây, Nhà Trắng xác nhận với MS NOW rằng Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về các diễn biến giao tranh mới nhất sau khi Israel lần đầu tiên hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Phát biểu trên Fox News hôm 7/6, ông Trump cho rằng các vụ tấn công này "chắc chắn sẽ không giúp ích cho các cuộc đàm phán".

"Một thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump vào thời điểm này không còn khả thi nữa", một quan chức Iran tham gia các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington nói với MS NOW.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân và vi phạm các thỏa thuận liên quan đến Lebanon là hành động phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Ông cũng cảnh báo các căn cứ, tài sản và lợi ích của Mỹ cũng như các đồng minh tại Trung Đông hiện đã trở thành những "mục tiêu hợp pháp", với lý do Washington đang duy trì các biện pháp phong tỏa và can dự quân sự trong khu vực.

Áp lực chưa dứt với giá vàng tuần tới

Nhiều chuyên gia cho rằng áp lực giảm vẫn chưa kết thúc và giá vàng thế giới có thể tiếp tục lùi sâu trong tuần tới.

23 giờ trước

Tuần 'thảm họa' của giá vàng

Khép lại tuần giao dịch này, cả vàng miếng và vàng nhẫn đều chứng kiến đợt giảm mạnh hơn 8 triệu đồng/lượng trong tuần, đồng thời thủng đáy từ đầu năm.

29:1716 hôm qua

Giá vàng, Bitcoin rơi thẳng đứng

Giá vàng rơi thẳng đứng hơn 100 USD xuống dưới 4.400 USD/ounce, mức giá thấp nhất trong hơn 1 tháng qua.

22:37 5/6/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

giá vàng thế giới Donald Trump Dow Jones Nasdaq S&P 500 giá vàng kim loại quý chứng khoán dầu thô

  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

Đọc tiếp

Gia vang trong nuoc giam khong phanh hinh anh

Giá vàng trong nước giảm không phanh

31 phút trước 10:04 8/6/2026

0

Sáng 8/6, các doanh nghiệp trong nước tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn, kéo giá bán về dưới vùng 150 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý