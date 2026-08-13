Hà Nội sắp khởi công 114 dự án nhà ở xã hội

Hà Nội sẽ theo dõi, kiểm tra tiến độ 114 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phấn đấu khởi công toàn bộ trong năm nay.

Một dự án nhà ở xã hội đã đi vào vận hành. Ảnh: Thạch Thảo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 317 ngày 12/8 về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu trong năm 2026 khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, thành phố sẽ đôn đốc tiến độ 30 dự án đã khởi công và đang triển khai thi công.

Việc đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa các dự án đủ điều kiện mở bán, khai thác, qua đó tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp...

Động thái này cũng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội, với mục tiêu hoàn thành 120.000 căn trong giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND TP Hà Nội, việc theo dõi sẽ được thực hiện thường xuyên thông qua dữ liệu, báo cáo hoặc kiểm tra khi cần thiết.

Nội dung theo dõi tập trung vào tình hình và kết quả thực hiện đầu tư theo tiến độ của từng dự án. Thành phố cũng sẽ rà soát trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp xử lý và tham mưu tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Qua quá trình theo dõi, kiểm tra, những bất cập hoặc dấu hiệu vi phạm (nếu có) sẽ được phát hiện để tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, chấn chỉnh hoặc xử lý theo quy định.

Phạm vi theo dõi, kiểm tra gồm toàn bộ 114 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 30 dự án đã khởi công và các dự án nhà ở xã hội được hình thành tiếp theo (nếu có). Đối tượng theo dõi gồm chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan, xã, phường nơi có dự án cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND TP Hà Nội giao Chánh Thanh tra thành phố thành lập Tổ theo dõi thường xuyên để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện các dự án theo yêu cầu của kế hoạch và tổ chức kiểm tra khi cần thiết.