Hà Nội sẽ kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng bạc năm nay

Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng bạc trong năm 2026, hoàn thành trước ngày 15/11.

Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ. Ảnh: Thế Bằng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mới đây đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp Sở Công Thương thành phố tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, như: hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và các doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về tiêu cực, "bất thường" của các tổ chức tín dụng trong hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt.

Sở Công Thương được yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý; tham mưu, triển khai các biện pháp góp phần công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai minh bạch thông tin, nguồn gốc hàng hóa; rà soát xác minh các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý.

Đáng chú ý, trong năm 2026, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc; thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, xác minh, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát thị trường, kịp thời phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Công an thành phố chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình; nhận diện, dự báo, phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ. Tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế; lừa đảo trong hoạt động đầu tư.

Thuế thành phố trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện các vi phạm về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ của các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.