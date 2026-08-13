Giá vàng trong nước lên gần 145 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng thêm gần nửa triệu đồng mỗi lượng trong sáng nay (13/8). Trong đó giá bán vàng miếng hiện đã tăng lên mức 144,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng gần nửa triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay (13/8). Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước (13/8), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục tăng giá mua - bán vàng miếng thêm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện dao động quanh 141,6 - 144,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 11/8, giá vàng miếng có thời điểm tăng mạnh lên 145,5 triệu đồng/lượng, mức cao nhất 3 tuần. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi giá giảm tới 2 triệu đồng/lượng, trước khi phục hồi trở lại vùng 144,6 triệu đồng/lượng hiện tại.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VẪN TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.6 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.6

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 13/8.

Hiện giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ do SJC niêm yết cao hơn 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua, phổ biến giao dịch ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác cũng tăng 200.000-300.000 đồng giá vàng nhẫn sáng nay, đưa giá mua vào lên quanh vùng 141,6-142 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 143,5-146 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng tăng nhẹ, hiện dao động quanh mức 4.410 USD /ounce. Quy đổi sang tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng quốc tế hiện vào khoảng 139,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5-6 triệu đồng/lượng.