Giá vàng thế giới vừa lên đỉnh 2 tháng

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới có thời điểm tăng lên mốc 4.450 USD/ounce, là mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới có thời điểm chạm mốc cao nhất 2 tháng ở 4.450 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm tăng 64 USD lên vùng 4.450 USD /ounce, là mức cao nhất mà kim loại quý ghi nhận được trong 2 tháng qua. Đáng chú ý, vùng giá này cũng giúp kim quý vượt lên trên đường trung bình động 100 ngày (MA 100).

Hiện tại, giá vàng giao ngay đã giảm nhẹ về vùng 4.426 USD /ounce, nhưng vẫn cao hơn 19 USD so với giá chốt phiên liền trước.

Tương tự, hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ nối tiếp đà tăng 0,6%, lên 4.467,5 USD /ounce.

Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, nhận định số liệu CPI của Mỹ khá tích cực, cùng với đồng USD suy yếu và các yếu tố kỹ thuật đều đã hỗ trợ cho đà tăng của giá vàng.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,3%, lên 65,49 USD /ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 22/6. Giá bạch kim tăng 0,9%, lên 1.759,50 USD /ounce, còn palladium tăng 0,5%, lên 1.367,23 USD /ounce.

Trong khi đó, thị trường dầu mỏ vẫn biến động theo tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Mới đây, Mỹ và lực lượng Houthi ở Yemen đã thông báo về các cuộc tấn công riêng lẻ nhằm vào hoạt động vận tải hàng hải hôm 12/8. Điều này khiến triển vọng chấm dứt cuộc chiến với Iran dường như ngày càng mờ nhạt, theo Reuters.

"Nếu xung đột tái diễn, giá dầu có thể tăng trở lại hướng tới mốc 100 USD /thùng. Khi đó, lãi suất có thể tăng theo và giá vàng sẽ gặp khó khăn", ông Meir nói.

Trong phiên sáng nay, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu và dầu WTI tại Mỹ đều giảm hơn 1%, hiện giao dịch lần lượt ở 88 USD /thùng và 82,3 USD /thùng.

Riêng với thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính đóng cửa phiên 12/8 trong trạng thái trái chiều. Chỉ số S&P 500 tăng 20,3 điểm (+0,3%) lên 7.748,50 điểm; Nasdaq Composite tăng 143,04 điểm (+0,5%) lên 26.588,49 điểm. Ngược lại, Dow Jones giảm 21,58 điểm (-0,1%), xuống 53.770,27 điểm.

Về tình hình kinh tế Mỹ, lạm phát tiêu dùng của nước này tăng nhẹ trong tháng 7, qua đó có thể làm suy yếu lập luận Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng tới. Chỉ số này tăng 0,1% trong tháng trước, đúng với dự báo, sau khi giảm 0,4% trong tháng 6.

Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 vào khoảng 40%, giảm từ mức 46% trước khi số liệu lạm phát được công bố.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang chỉ số giá sản xuất (PPI), dự kiến được công bố vào thứ Năm.