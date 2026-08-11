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Kinh doanh

Giá vàng thế giới vượt 4.400 USD/ounce

  • Thứ ba, 11/8/2026 08:53 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới lần đầu vượt 4.400 USD/ounce sau 2 tháng, đặc biệt khi giới đầu tư đang tập trung vào các số liệu lạm phát sắp công bố.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới bất ngờ vụt tăng hơn 90 USD lên quanh 4.411 USD/ounce, mức cao nhất hơn 2 tháng qua và đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Trước đó khi khởi đầu tuần mới, kim loại quý gần như đi ngang ở mức 4.338 USD/ounce, vì vậy đà tăng vọt này cho thấy triển vọng tích cực của giá vàng.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ tăng 1,2% lên 4.472,1 USD/ounce.

Đà tăng cũng bắt đầu ảnh hưởng đến cả thị trường kim loại, khi bạc giao ngay tăng 0,12% lên 66,16 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 1.763,6 USD/ounce, còn palladium nhích thêm 0,15% lên 1.367 USD/ounce.

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Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới vượt 4.400 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Sáng nay, theo cập nhật trên Trading Economics, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu và dầu WTI tại Mỹ gần như đi ngang, lần lượt giao dịch ở 87,8 USD/thùng và 82 USD/thùng. Cả 2 loại dầu này đều đã tăng khoảng 5% trong phiên ngày 10/8 khi ngày càng xuất hiện nhiều nghi ngờ về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm thúc đẩy hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz, theo Reuters.

Ở diễn biến khác, trên Phố Wall, các thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ so với vùng đỉnh kỷ lục. Kết phiên 10/8 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 giảm 4,53 điểm (-0,1%) xuống 7.753,11 điểm; Dow Jones Industrial Average giảm 60,95 điểm (-0,1%) xuống 53.975,98 điểm; Nasdaq Composite mất 85,26 điểm (-0,3%) xuống 26.605,36 điểm; trong khi Russell 2000 giảm 17,1 điểm (-0,6%) xuống 3.017,4 điểm.

Theo số liệu mới công bố, nền kinh tế Mỹ mất 23.000 việc làm trong tháng 7, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,1%, từ mức 4,2% của tháng 6. Số liệu các tháng trước cũng được điều chỉnh giảm. Báo cáo này khiến xác suất thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 giảm xuống 44,4%, từ mức 54,7% trước khi số liệu được công bố.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ tư, và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ năm. Các số liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ.

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Anh Nguyễn

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    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

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