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Kinh doanh

Giá vàng thế giới 'bất động'

  • Thứ hai, 10/8/2026 08:07 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Sau khi trải qua phiên tăng mạnh vào cuối tuần trước, giá vàng thế giới gần như đứng yên ở phiên giao dịch mới nhất.

Giá vàng thế giới gần như đi ngang ở mức 4.338 USD/ounce trong phiên đầu tuần. Ảnh: Reuters.

Khởi động tuần mới, giá vàng thế giới gần như đi ngang ở mức 4.338 USD/ounce, với mức biến động chỉ thấp hơn khoảng 2 USD so với giá chốt phiên vào cuối tuần trước.

Tương tự, hợp đồng vàng tương lai giao trên sàn COMEX cũng đứng yên ở quanh vùng 4.400 USD/ounce.

Tuần này, các chuyên gia Phố Wall phần lớn nghiêng về kịch bản giá vàng sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt sau khi kim loại quý bứt phá khỏi vùng tích lũy kéo dài 2 tháng. Dù vậy, họ không quên khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng sau cú tăng mạnh của mặt hàng này. Giá vàng đã tăng gần 8% chỉ trong tuần trước, tạo ra khả năng xuất hiện áp lực chốt lời sau khi thị trường ghi nhận mức tăng gần 300 USD/ounce chỉ trong 4 ngày.

Đối với các kim loại khác, giá bạc hiện giao dịch ở mức 63,7 USD/ounce, bạch kim đi ngang ở 1.743 USD/ounce, trong khi palladium giảm nhẹ xuống 1.350 USD/ounce.

Sự lạc quan của nhà đầu tư về khả năng Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận cho phép các tàu thuyền tự do đi qua eo biển Hormuz đã suy giảm vào cuối tuần qua, trong bối cảnh Iran phủ nhận việc tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ liên quan đến việc mở lại tuyến đường thủy này, theo CNBC. Tình hình này ảnh hưởng trực tiếp lên giá dầu thô trong phiên giao dịch mới nhất, đẩy giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng hơn 1% lên 84,4 USD/thùng, giá dầu WTI tại Mỹ tăng gần 1% lên sát 79 USD/thùng.

Mặt khác trên Phố Wall, hợp đồng tương lai gắn với chỉ số S&P 500 giảm khoảng 0,2%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq-100 tăng 0,1%. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones giảm 99 điểm, tương đương 0,2%.

Cả 3 chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ vừa trải qua tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4. Chỉ số S&P 500 khép lại tuần trước ở mức cao kỷ lục mới tính theo giá đóng cửa.

Vào cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ được hỗ trợ tích cực sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 cho thấy số việc làm bất ngờ sụt giảm, làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 vào khoảng 44%, giảm mạnh so với mức 67% một tuần trước.

Hiện, nhà đầu tư đang theo dõi sát các số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) được công bố trong tuần này để có thêm thông tin về diễn biến lạm phát.

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Anh Nguyễn

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  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

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