Giá vàng tăng, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục

Giá vàng thế giới tăng hơn 100 USD trong phiên giao dịch cuối tuần, chạm mức cao nhất trong 7 tuần qua sau khi dữ liệu về việc làm phi nông nghiệp Mỹ được công bố.

Giá vàng thế giới tiếp tục diễn biến đầy tích cực khi tăng đến 102 USD trong phiên cuối tuần. Ảnh: Reuters.

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục diễn biến đầy tích cực khi tăng đến 102 USD so với giá chốt phiên liền trước lên 4.341,3 USD /ounce. Thậm chí có thời điểm trong phiên, giá kim quý đã chạm mức cao nhất 7 tuần qua ở 4.370 USD /ounce.

Cùng xu hướng, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ tăng thêm 2,3%, chốt phiên ở mức 4.399,7 USD /ounce.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, kim loại quý đã tăng hơn 7% trong tuần này, đồng thời hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ ngày 19/1.

Với các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 3%, lên 63,29 USD /ounce; giá bạch kim tăng 1,1%, lên 1.747,6 USD /ounce; còn giá palladium tăng 0,8%, lên 1.381,61 USD /ounce. Cả 3 kim loại này đều đang trên đà ghi nhận tuần tăng giá.

Các chuyên gia chỉ ra đà tăng mạnh của giá vàng diễn ra sau khi báo cáo việc làm cho thấy cho thấy số việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ giảm 23.000 đơn vị trong tháng 7, trái ngược với dự báo tăng 80.000 việc làm trong cuộc khảo sát của Reuters. Số liệu này khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cân nhắc trong điều hành chính sách tiền tệ tháng tới trong khi đánh giá các chỉ báo kinh tế sắp được công bố, trong đó có báo cáo lạm phát của Mỹ vào tuần tới.

"Các số liệu việc làm yếu hơn dự kiến cho thấy Fed sẽ ít có khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 43,9%, giảm từ 57% trước khi báo cáo việc làm được công bố, theo dữ liệu của LSEG. Trong khi đó, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng tới tăng lên 56,1%, so với 43,2% trước khi số liệu được công bố.

Tình hình trên cũng khiến thị trường chứng khoán Mỹ "hưng phấn" và hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 5. Cụ thể, chỉ số S&P 500 kết phiên 7/8 (giờ Mỹ) tăng 0,6%, lên 7.757,64 điểm; chỉ số Dow Jones tăng 0,3%, lên 54.036,93 điểm; trong khi Nasdaq Composite tăng 1,3%, lên 26.690,62 điểm

Trong số những cổ phiếu tăng mạnh có SpaceX, cổ phiếu hàng không vũ trụ và AI này đã tăng 12% trong phiên 7/8 và tăng 19% trong cả tuần, bất chấp việc một lượng lớn cổ phiếu của công ty được dỡ bỏ hạn chế chuyển nhượng vào thứ Năm. Cổ phiếu Tesla tăng 3,8% trong phiên và 6,4% trong tuần.

Tương tự vàng hay chứng khoán, trên thị trường dầu thô, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng khép lại tuần với mức tăng gần 1,3% lên sát 84 USD /thùng, còn dầu WTI tăng 1,1% lên 78 USD /thùng.