Giá vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Sau khi chạm giá đỉnh 2 tuần, giá vàng trong nước bất ngờ “quay đầu” giảm nửa triệu đồng sáng nay (7/8), hiện chủ yếu giao dịch trên mốc 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước biến động khó lường những ngày qua. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm nửa triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (6/8).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC, tức bán ra quanh vùng 142 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty Mi Hồng sáng nay vẫn giữ giá vàng miếng đi ngang ở chiều mua nhưng giảm 300.000 đồng ở chiều bán, hiện giao dịch quanh mức 139,7 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, trước phiên giảm sáng nay, giá vàng miếng đã có chuỗi tăng liên tiếp, đưa giá bán lên 143,8 triệu đồng/lượng - mức cao nhất trong 2 tuần. Dù quay đầu giảm, tính đến hiện tại, giá vàng miếng vẫn cao hơn khoảng 500.000 đồng/lượng so với một tuần trước.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC QUAY ĐẦU GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.5

Cùng biến động giảm trong sáng, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ hiện được Công ty SJC niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối phiên 6/8.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt hạ giá vàng nhẫn sáng nay. Trong đó, PNJ hiện niêm yết mức thấp nhất thị trường ở 138,5 - 142 triệu/lượng. Phú Quý neo giá vàng nhẫn tròn trơn ở 139,2 - 142,2 triệu/lượng; DOJI giao dịch tại 139,5 - 143,5 triệu/lượng; Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào 139,7 triệu/lượng, lần lượt bán ra ở 141,2 triệu và 143,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở mức 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, sau phiên giao dịch tăng mạnh nhất trong một tháng qua, giá vàng thế giới đang có xu hướng thu hẹp đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay, khi giảm từ 4.303 USD /ounce xuống 4.250 USD /ounce, trước khi quay đầu tăng trở lại trên 4.280 USD /ounce.

Tuy nhiên, đà phục hồi không kéo dài và hiện giá kim quý đã rơi xuống vùng 4.245 USD /ounce, tức giảm khoảng 40 USD so với cuối phiên liền trước. Dù vậy, nếu tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng gần 4%.

Giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 cũng giảm 0,1%, xuống còn 4.293,8 USD /ounce.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới hiện vào khoảng 135,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7-9 triệu đồng/lượng.