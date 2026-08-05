Giá vàng thế giới như 'tàu lượn'

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.104 USD/ounce nhưng sau đó lại giảm xuống sát 4.060 USD/ounce. Đến hiện tại, kim loại quý phần nào thu hẹp đà giảm và giao dịch trên 4.080 USD.

Hiện tại, giá vàng đã nhích nhẹ trở lại trên 4.080 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới diễn biến đầy khó đoán khi tăng một mạch hơn 50 USD từ 4.047 USD /ounce lên 4.104 USD /ounce. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài và kim loại quý nhanh chóng giảm xuống sát 4.060 USD .

Hiện tại, cập nhật trên Kitco cho thấy giá vàng đã nhích nhẹ trở lại trên 4.080 USD /ounce, tức cao hơn khoảng 10 USD so với giá chốt phiên.

Ngược lại, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ lại giảm 0,4% xuống còn 4.137,20 USD /ounce.

Đà tăng của vàng trong phiên vừa qua đến từ việc đồng USD đang duy trì ở mức thấp, khiến các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 59,61 USD /ounce, giá bạch kim giảm 0,2% xuống 1.732 USD /ounce, trong khi giá palladium mất 0,4%, còn 1.348 USD /ounce.

Trong khi đó, giới chức Mỹ và Qatar cho biết đã đạt được một số tiến triển trong việc xây dựng cơ chế nhằm cải thiện hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng và hoạt động vận chuyển hàng hải vẫn chưa trở lại bình thường.

Yếu tố trên tác động lên thị trường dầu thô, khiến giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng sát 80 USD /thùng (+0,6%), còn dầu WTI tại Mỹ tăng lên 76 USD /thùng (+0,3%) trong phiên sáng nay.

Mặt khác, thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch với các mức đỉnh mới, đặc biệt khi kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp và nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục củng cố tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 136,02 điểm (+1,8%) lên 7.736,52 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 907,47 điểm, (+1,7%) lên 54.085,88 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 671,10 điểm (+2,6%) lên 26.584,99 điểm.

Mới đây, dữ liệu công bố cho thấy số lượng việc làm đang tuyển dụng tại Mỹ đã giảm trong tháng 6, khi số vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ hỗ trợ xã hội ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong gần một năm. Tuy nhiên, hoạt động tuyển dụng được cải thiện cùng số lượng lao động bị sa thải duy trì ở mức thấp cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối ổn định.

Tâm điểm của thị trường trong tuần này là báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 7, dự kiến được công bố vào thứ sáu, trong khi báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP được công bố trong ngày 4/8 (giờ Mỹ).