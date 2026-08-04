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Kinh doanh

Giá vàng trong nước trượt mạnh

  • Thứ ba, 4/8/2026 10:57 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Với mức giảm cả triệu đồng vào sáng nay (ngày 4/8), giá vàng miếng đã lùi sâu về vùng 140 triệu đồng/lượng (bán ra) tại nhiều doanh nghiệp.

Giá vàng trong nước lại suy yếu trong phiên giao dịch sáng 4/8. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 500.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra so với giá kết phiên liền trước (3/8). Đáng chú ý, chênh lệch giữa chiều mua - bán hiện được rút ngắn chỉ còn 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC, tức bán ra ở 140 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty Mi Hồng chỉ giảm nhẹ giá vàng miếng 200.000 đồng ở cả chiều mua và bán, kéo giá giao dịch mặt hàng này xuống vùng 138 - 139,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng đã liên tục biến động khó lường trong suốt một tuần qua. Tính chung 7 ngày gần nhất, giá vàng miếng đã giảm 3 triệu đồng mỗi lượng. Cộng thêm biên độ chênh lệch giữa hai chiều mua - bán đang ở mức 3 triệu, thì người mua vàng hiện lỗ khoảng 6 triệu khi sở hữu vàng miếng trong giai đoạn này.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ GIẢM MẠNH
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong sáng nay cũng đồng loạt đi xuống. Mức giảm phổ biến dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng, tùy từng doanh nghiệp.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 136 - 139,5 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở 135,8 - 139,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý neo tại 137 - 140 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch tại 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá vàng nhẫn ở 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng; Mi Hồng neo tại 138 - 139,5 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức cao nhất thị trường ở 138 - 142 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay biến động không đáng kể, hiện neo tại 4.058 USD/ounce. Với mức giá này, giá vàng thế giới được quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 130 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 10-12 triệu đồng/lượng.

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Hồng Nhung

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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