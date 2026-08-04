Giá vàng trong nước trượt mạnh

|
Giá vàng trong nước lại suy yếu trong phiên giao dịch sáng 4/8. Ảnh: Việt Linh.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 500.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra so với giá kết phiên liền trước (3/8). Đáng chú ý, chênh lệch giữa chiều mua - bán hiện được rút ngắn chỉ còn 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC, tức bán ra ở 140 triệu đồng/lượng.
Riêng Công ty Mi Hồng chỉ giảm nhẹ giá vàng miếng 200.000 đồng ở cả chiều mua và bán, kéo giá giao dịch mặt hàng này xuống vùng 138 - 139,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng đã liên tục biến động khó lường trong suốt một tuần qua. Tính chung 7 ngày gần nhất, giá vàng miếng đã giảm 3 triệu đồng mỗi lượng. Cộng thêm biên độ chênh lệch giữa hai chiều mua - bán đang ở mức 3 triệu, thì người mua vàng hiện lỗ khoảng 6 triệu khi sở hữu vàng miếng trong giai đoạn này.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ GIẢM MẠNH
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|25/7
|26/7
|27/7
|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140
Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong sáng nay cũng đồng loạt đi xuống. Mức giảm phổ biến dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng, tùy từng doanh nghiệp.
Sau điều chỉnh, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 136 - 139,5 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở 135,8 - 139,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý neo tại 137 - 140 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch tại 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá vàng nhẫn ở 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng; Mi Hồng neo tại 138 - 139,5 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức cao nhất thị trường ở 138 - 142 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, giá vàng giao ngay biến động không đáng kể, hiện neo tại 4.058 USD/ounce. Với mức giá này, giá vàng thế giới được quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 130 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 10-12 triệu đồng/lượng.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.