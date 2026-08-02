Dự báo mới nhất về giá vàng

Tuần tới, giá vàng được cho là sẽ phụ thuộc vào 3 "ẩn số" lớn gồm dữ liệu việc làm Mỹ, triển vọng lãi suất của Fed và khả năng giữ vững mốc hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/ounce.

Giới đầu tư đang mất dần sự lạc quan với vàng. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới tiếp tục trải qua một tuần biến động mạnh khi lực mua bắt đáy và dữ liệu lạm phát hạ nhiệt giúp kim loại quý nhiều lần giữ vững ngưỡng tâm lý 4.000 USD /ounce. Tuy nhiên, lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cùng những lo ngại lạm phát do giá dầu leo thang đã hạn chế đáng kể đà phục hồi của vàng.

Giá vàng vẫn "đuối sức"

Tuần này, giá vàng giao ngay khởi đầu ở mức 4.052 USD /ounce và nhanh chóng tăng trong phiên đầu tuần nhờ lực mua bắt đáy. Tuy nhiên, đà tăng chững lại từ ngày thứ Ba khi giới đầu tư chuyển sang trạng thái thận trọng trước cuộc họp chính sách của Fed. Trong bối cảnh giá dầu duy trì ở mức cao, lo ngại lạm phát vẫn hiện hữu, qua đó tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và gây sức ép lên vàng.

Áp lực bán gia tăng trong phiên thứ Tư khiến giá vàng có thời điểm xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD /ounce. Kim loại quý thiết lập mức thấp nhất tuần tại 3.996 USD /ounce trước khi phục hồi trở lại.

Động lực tích cực chỉ thực sự xuất hiện trong phiên thứ Năm sau khi chỉ số lạm phát PCE của Mỹ công bố thấp hơn kỳ vọng, qua đó làm dịu bớt lo ngại Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Giá vàng bật tăng mạnh, vượt trở lại mốc 4.100 USD /ounce và chạm đỉnh tuần tại 4.120 USD /ounce.

Tuy nhiên, đà phục hồi không kéo dài. Sang phiên cuối tuần, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại, gây áp lực lên kim loại quý. Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay lùi về 4.048 USD /ounce, gần như đi ngang so với đầu tuần.

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, trong số 17 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 5 người (chiếm 29%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 6 người khác (chiếm 35%) nhận định giá sẽ giảm và 6 chuyên gia còn lại (chiếm 35%) cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục đi ngang.

Tâm lý của nhà đầu tư cá nhân cũng bớt lạc quan hơn. Trong số 184 nhà đầu tư tham gia khảo sát trực tuyến thì chỉ 87 người (chiếm 47%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, giảm đáng kể so với các tuần trước. Trong khi đó, 55 người (chiếm 30%) dự báo giá sẽ giảm và 42 người còn lại (chiếm 23%) cho rằng vàng sẽ tiếp tục dao động trong vùng giá hiện tại.

DỰ BÁO TRIỂN VỌNG GIÁ VÀNG TRONG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 29 35 35 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Trong tuần tới, lịch công bố dữ liệu kinh tế sẽ bắt đầu vào thứ Hai với chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 7. Sang thứ Ba, thị trường sẽ theo dõi báo cáo việc làm JOLTS nhằm đánh giá nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Mỹ.

Đến thứ Tư, giới đầu tư sẽ đón nhận báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP cùng chỉ số PMI dịch vụ ISM. Tiếp đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố vào thứ Năm.

Điểm nhấn quan trọng nhất của tuần sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) tháng 7 được công bố vào thứ Sáu. Đây là dữ liệu được giới đầu tư đặc biệt theo dõi vì có thể tác động mạnh đến kỳ vọng lãi suất của Fed, qua đó quyết định xu hướng của đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng trong ngắn hạn.

Chuyên gia chia rẽ vì giá vàng

Đánh giá về triển vọng ngắn hạn của vàng, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng vùng 4.000 USD /ounce đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ rất mạnh và có thể mở đường cho một nhịp tăng mới trong ngắn hạn.

"Tôi không nghĩ nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bán vàng dưới 4.000 USD /ounce. Mỗi lần giá xuyên thủng mốc này đều nhanh chóng phục hồi trở lại, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện rất rõ", ông nói.

Theo ông Lusk, yếu tố mùa vụ đang dần phát huy tác dụng khi thị trường bước sang tháng 8. Ông kỳ vọng giá vàng có thể tăng trong vài tuần tới, trước khi điều chỉnh vào tháng 9 và sau đó hồi phục trở lại từ tháng 10, thời điểm nhu cầu vàng vật chất thường tăng nhờ mùa lễ hội Diwali tại Ấn Độ.

Chuyên gia này cũng cho rằng các yếu tố theo mùa như nhu cầu trước Giáng sinh, Tết Nguyên đán và Lễ Tình nhân đầu năm sau sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Liên quan đến kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 9, ông cho rằng khả năng này không cao nếu giá dầu hạ nhiệt vào cuối năm. Theo ông, áp lực lạm phát sẽ giảm khi rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu được xoa dịu, dù thông qua các thỏa thuận địa chính trị hay việc mở rộng các tuyến vận chuyển năng lượng thay thế.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao của FxPro, vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục suy yếu trong tuần tới. Theo Kuptsikevich, vàng cũng đang có dấu hiệu tách khỏi diễn biến của thị trường chứng khoán. Trong khi chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh vào cuối tuần, vàng lại liên tục chịu áp lực bán.

Vị chuyên gia lưu ý rằng tháng 8 và tháng 9 thường là giai đoạn tích cực theo chu kỳ mùa vụ đối với vàng. Tuy nhiên, nếu thị trường đang ở trong xu hướng giảm, tháng 9 cũng có thể chứng kiến áp lực bán gia tăng.

Ông cũng cảnh báo nếu giá vàng khép tuần dưới 4.007 USD /ounce, thị trường sẽ ghi nhận tháng giảm thứ năm liên tiếp. Đây sẽ là tín hiệu kỹ thuật tiêu cực, gợi nhớ đến giai đoạn 2012-2013 khi giá vàng lao dốc mạnh và bước vào chu kỳ thị trường giá xuống kéo dài.