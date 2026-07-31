Công ty đào vàng lớn nhất Việt Nam báo lãi đột biến

Biến động giá vàng, đồng và bạc trong nửa đầu năm giúp Tổng công ty Khoáng sản TKV đạt lợi nhuận sau thuế hơn 2.427 tỷ đồng, dòng tiền tích lũy tăng mạnh.

Vimico lãi kỷ lục nhờ biến động giá vàng, đồng và bạc. Ảnh minh họa: TL.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, HNX: KSV) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.657 tỷ đồng , tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.531 tỷ đồng , tăng gấp 3 lần so với quý II năm ngoái và là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 9.890 tỷ đồng , tăng 42%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.428 tỷ đồng , gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Theo doanh nghiệp, kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ việc giá bán các sản phẩm kim loại màu và kim loại quý tăng mạnh. Cụ thể, giá đồng tấm bình quân đạt 345,7 triệu đồng/tấn, tăng 40%; giá vàng đạt 3,83 tỷ đồng /kg, tăng 62,8%; giá bạc tăng mạnh nhất, lên 57,8 triệu đồng/kg, cao hơn 176% so với cùng kỳ năm trước.

Vimico báo lãi kỷ lục Nguồn: BCTC DN Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III IV I/2026 II Doanh thu thuần tỷ đồng 2303 3246 3344 3019 3151 3433 3031 3638 3062 3922 3868 3703 5233 4657 Lãi sau thuế

90 -24 36 41 76 472 239 431 314 459 594 541 897 1531

Biến động tích cực từ thị trường hàng hóa giúp bức tranh dòng tiền của Vimico cải thiện rõ rệt. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt 3.140 tỷ đồng , tăng gấp 2,5 lần so với mức 1.239 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Nguồn tiền từ hoạt động cốt lõi dồi dào cho phép doanh nghiệp đẩy mạnh tích lũy tài chính. Tại ngày 30/6, tổng lượng tiền và tiền gửi ngân hàng của Vimico đạt 3.359 tỷ đồng , gấp 4,2 lần so với thời điểm đầu năm và chiếm 27% tổng tài sản toàn tổng công ty.

Song song đó, Vimico đã hạ trọng số nợ vay trong nửa đầu năm. Trong 6 tháng, doanh nghiệp đã chi trả 1.312 tỷ đồng nợ gốc vay ngân hàng, đưa tổng nợ vay xuống còn 1.487 tỷ đồng , giảm 28,5% so với hồi đầu năm.

Việc cơ cấu lại bảng cân đối kế toán giúp chi phí đi vay trong 6 tháng giảm từ 99 tỷ đồng xuống 72 tỷ đồng . Đồng thời, nguồn tiền gửi lớn mang lại 35 tỷ đồng lãi tiền gửi, đóng góp đáng kể vào doanh thu hoạt động tài chính.

Nhờ giá bán đầu ra tăng vọt trong khi chi phí sản xuất cố định biến động chậm hơn, biên lợi nhuận gộp của Vimico 6 tháng đầu năm nới rộng đáng kể lên 35,8%, so với mức 20,7% của cùng kỳ năm 2025.

Dù quả kinh doanh tăng trưởng, Vimico vẫn chưa đáp ứng điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng do cơ cấu cổ đông chưa đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ, theo quy định tại Luật Chứng khoán.

Vimico là tổng công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản như vàng, bạc, kẽm, đồng, nhôm. Công ty này nắm quyền khai thác tại mỏ đồng lớn nhất Việt Nam - mỏ Sin Quyền. Ngoài ra, Vimico đang quản lý và khai thác mỏ Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước.