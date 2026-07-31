Microsoft vừa lập một kỷ lục thế giới

Chỉ trong một phiên giao dịch, mức vốn hóa của "ông lớn" Microsoft đã tăng kỷ lục gần 450 tỷ USD sau khi công ty công bố các kế hoạch đầy tham vọng trong năm tài chính mới.

Vốn hóa Microsoft đã tăng kỷ lục gần 450 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch ngày 30/7. Ảnh: Reuters.

Vốn hóa Microsoft đã tăng thêm gần 450 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 30/7 (giờ Mỹ), đánh dấu mức tăng vốn hóa trong một ngày lớn nhất lịch sử đối với một doanh nghiệp niêm yết trên thế giới. Đà tăng này diễn ra sau khi hãng đưa ra thông báo tăng trưởng mảng điện toán đám mây vượt kỳ vọng và cho thấy khả năng tiếp tục tạo ra dòng tiền mạnh trong năm tài chính mới, theo Reuters.

Cụ thể, dữ liệu của LSEG cho thấy cổ phiếu của gã "khổng lồ" phần mềm Mỹ đã tăng hơn 15% trong phiên gần nhất, đưa vốn hóa thị trường của Microsoft lên 3.350 tỷ USD , vượt qua kỷ lục trước đó của Nvidia, công ty từng ghi nhận mức tăng vốn hóa 441 tỷ USD trong một phiên giao dịch vào ngày 9/4/2025.

"Microsoft đã công bố một quý kinh doanh rất ấn tượng và mang đến đúng thông điệp mà thị trường mong đợi, khi những động lực tăng trưởng chủ chốt đều đến từ mảng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI)", ông Brian Mulberry, Giám đốc chiến lược thị trường tại Zacks Investment Management, nhận định.

Kết quả kinh doanh này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy các khoản đầu tư khổng lồ của Microsoft vào AI đang bắt đầu mang lại hiệu quả, qua đó giúp xoa dịu lo ngại của giới đầu tư rằng chi tiêu quá lớn cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán có thể vượt xa nhu cầu thực tế.

Trong năm nay, cổ phiếu Microsoft từng có diễn biến kém tích cực hơn so với một số doanh nghiệp khác trong nhóm 7 cổ phiếu công nghệ hàng đầu (Magnificent Seven), khi giá cổ phiếu đã giảm hơn 18% tính đến hết phiên giao dịch ngày 29/7.

Tuy nhiên sau báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình nhanh chóng chuyển biến khi có ít nhất 9 công ty môi giới đã nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu Microsoft. Mức giá mục tiêu trung bình hiện đạt 560,9 USD /cổ phiếu. Trong phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu Microsoft tạm dừng ở mức 451,1 USD /cổ phiếu.

Microsoft cho biết kế hoạch chi tiêu vốn không thay đổi, đồng thời dự kiến chi tiêu vốn (CAPEX) sẽ đạt 50 tỷ USD trong quý đầu tiên của niên độ tài chính 2027 và khoảng 175 tỷ USD trong năm Dương lịch 2026.

Cũng trong quý đầu tiên của niên độ tài chính mới, Microsoft kỳ vọng Azure sẽ tăng trưởng 45% nếu loại trừ tác động của biến động tỷ giá hối đoái, cao hơn đáng kể so với mức 40,9% mà các nhà phân tích được Visible Alpha khảo sát dự báo.

Ông Jake Behan, Giám đốc phụ trách thị trường vốn của Direxion, nhận xét yếu tố mà thị trường quan tâm nhất là liệu Microsoft có thể chuyển trọng tâm cuộc thảo luận từ việc hãng đang chi bao nhiêu cho AI sang việc những khoản đầu tư đó tạo ra lợi nhuận như thế nào hay không. "Nhưng kết quả lần này cho thấy Microsoft đã đạt được những bước tiến đáng kể", ông nói thêm.