Thế giới vừa có thêm một công ty 4.000 tỷ USD

Alphabet - công ty mẹ của Google - trở thành công ty thứ 4 trên thế giới đạt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple.

Công ty mẹ của Google tiếp tục đạt cột mốc mới. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Alphabet - công ty mẹ của Google - đã chạm mức vốn hóa 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch đầu tuần (giờ Mỹ), khi chiến lược tập trung mạnh vào AI giúp xoa dịu những hoài nghi lâu nay của thị trường và đưa tập đoàn này trở lại vị thế trung tâm trong cuộc đua công nghệ khốc liệt nhất thế giới.

Cổ phiếu loại A của Alphabet đã tăng 1,7% lên 334,04 USD /cổ phiếu, thiết lập mức cao kỷ lục trước khi giảm nhẹ vào cuối phiên.

Trước đó, Alphabet cho biết thế hệ mô hình AI tiếp theo của Apple sẽ dựa trên nền tảng Gemini của Google trong một thỏa thuận kéo dài nhiều năm. Động thái này được xem là bước ngoặt lớn trong cuộc cạnh tranh AI giữa các “ông lớn” công nghệ.

Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy nỗ lực tái định vị của ông chủ Google đang phát huy hiệu quả. Trước đó, Reuters từng đưa tin Samsung Electronics có kế hoạch tăng gấp đôi số thiết bị di động tích hợp AI sử dụng Gemini trong năm nay.

Tuần trước, Alphabet đã vượt qua Apple về vốn hóa thị trường lần đầu tiên kể từ năm 2019, trở thành công ty có giá trị lớn thứ 2 thế giới. Tính chung cả năm 2025, cổ phiếu Alphabet đã tăng khoảng 65%, vượt trội so với các tên tuổi còn lại trong nhóm “Magnificent 7” trên Phố Wall.

Sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý nhà đầu tư phản ánh cách Alphabet xử lý những lo ngại về việc đánh mất lợi thế AI ban đầu. Thay vì tụt lại phía sau, Google đã biến mảng điện toán đám mây, vốn từng bị xem nhẹ, trở thành động lực tăng trưởng then chốt, đồng thời thu hút khoản đầu tư hiếm hoi từ Berkshire Hathaway.

Biểu đồ giá trị vốn hoá thị trường của 4 tập đoàn công nghệ Mỹ theo thời gian. Ảnh: Reuters.

“Trong nhóm Magnificent 7, Alphabet là cái tên gây bất ngờ lớn nhất trong 12 tháng qua. Họ đang mở rộng ra ngoài mô hình kinh doanh truyền thống”, ông Phil Blancato - Giám đốc điều hành Ladenburg Thalmann Asset Management - nhận định. Theo ông, năng lực đổi mới là yếu tố giúp Alphabet tạo khoảng cách với nhiều đối thủ, điều đang được phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh.

Mô hình Gemini 3 mới nhất của Google nhận được nhiều đánh giá tích cực, qua đó gia tăng áp lực cạnh tranh lên OpenAI, trong bối cảnh GPT-5 chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của một bộ phận người dùng. Doanh thu Google Cloud tăng 34% trong quý gần nhất, với giá trị các hợp đồng chưa ghi nhận doanh thu lên tới 155 tỷ USD .

Bên cạnh đó, việc Alphabet cho thuê các chip AI do hãng tự phát triển - trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nhanh của mảng đám mây. Theo The Information, Meta Platforms đang đàm phán để chi hàng tỷ USD mua chip AI của Alphabet cho các trung tâm dữ liệu từ năm 2027.

Trong khi đó, mảng quảng cáo - nguồn thu chủ lực của Google - vẫn giữ được sự ổn định bất chấp môi trường kinh tế nhiều bất định và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Cổ phiếu hãng cũng được hỗ trợ sau khi một thẩm phán Mỹ hồi tháng 9/2025 bác bỏ đề xuất chia tách Alphabet, cho phép công ty tiếp tục kiểm soát trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android.