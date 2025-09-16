Google đầu tư 6,8 tỷ USD vào Anh trước chuyến công du của ông Trump

Google vừa công bố khoản đầu tư trị giá 6,8 tỷ USD cùng nhiều thương vụ hợp tác khác tại Anh trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Logo Google xuất hiện tại "Google House" trong khuôn khổ Triển lãm Điện tử Tiêu dùng thường niên CES 2024, diễn ra ở Las Vegas (bang Nevada, Mỹ) vào ngày 10/1/2024. Ảnh: Reuters.

Google cho biết họ chuẩn bị đầu tư 5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,8 tỷ USD ) cho các hoạt động nghiên cứu và nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Vương quốc Anh trong hai năm tới, trước thềm chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Reuters.

Cụ thể, công ty tuyên bố sẽ mở một trung tâm dữ liệu gần London, đáp ứng nhu cầu tăng cao cho các dịch vụ tích hợp AI như Google Cloud, Search, Maps và Workspace.

Ngoài ra, DeepMind - trụ sở nghiên cứu AI được dẫn dắt bởi CEO Demis Hassabis, người từng đoạt giải Nobel - cũng nằm trong danh mục đầu tư của Google dịp này.

Khoản đầu tư này "là một sự bảo tín vững vàng cho nền kinh tế của Vương Quốc Anh và quan hệ hợp tác song phương với Mỹ" theo nhận định của Rachel Reeves - Bộ trưởng Tài chính Anh.

Trong thông báo, Google ước tính khoản đầu tư sẽ tạo ra 8.250 cơ hội việc làm hàng năm cho các doanh nghiệp tại Anh.

Trong một cuộc phỏng vấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Đầu tư của Google, bà Ruth Porat, cho rằng sẽ có cơ hội rất lớn cho Vương Quốc Anh đối với các ngành khoa học tiên tiến.

Đây được xem là một tin vui dành cho chính quyền Anh quốc do Thủ tướng Keir Starmer điều hành. Các khoản đầu tư tư nhân tương tự được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế vốn đang ì ạch, cũng như gia tăng sự ủng hộ của người dân đối với chính quyền trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc.

Cũng trong thông báo, Google cho biết đã đồng ý hợp tác với Shell ở lĩnh vực chuyển đổi năng lượng sạch, ưu tiên mảng hiện đại hóa mạng lưới điện tại các trung tâm dữ liệu, tại Anh.

Nhờ khoản hợp tác này, Google cho biết 95% hoạt động tại Anh của họ có thể sử dụng năng lượng phi carbon vào năm 2026.

Trong một diễn biến khác, sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 15/9, công ty mẹ của Google - Alphabet Inc. - đã chính thức trở thành công ty thứ tư đạt trị giá hơn 3.000 tỷ USD , bên cạnh các ông lớn công nghệ Nvidia, Microsoft và Apple.