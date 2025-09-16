Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Google đầu tư 6,8 tỷ USD vào Anh trước chuyến công du của ông Trump

  • Thứ ba, 16/9/2025 13:05 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Google vừa công bố khoản đầu tư trị giá 6,8 tỷ USD cùng nhiều thương vụ hợp tác khác tại Anh trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Logo Google xuất hiện tại "Google House" trong khuôn khổ Triển lãm Điện tử Tiêu dùng thường niên CES 2024, diễn ra ở Las Vegas (bang Nevada, Mỹ) vào ngày 10/1/2024. Ảnh: Reuters.

Google cho biết họ chuẩn bị đầu tư 5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,8 tỷ USD) cho các hoạt động nghiên cứu và nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Vương quốc Anh trong hai năm tới, trước thềm chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Reuters.

Cụ thể, công ty tuyên bố sẽ mở một trung tâm dữ liệu gần London, đáp ứng nhu cầu tăng cao cho các dịch vụ tích hợp AI như Google Cloud, Search, Maps và Workspace.

Ngoài ra, DeepMind - trụ sở nghiên cứu AI được dẫn dắt bởi CEO Demis Hassabis, người từng đoạt giải Nobel - cũng nằm trong danh mục đầu tư của Google dịp này.

Khoản đầu tư này "là một sự bảo tín vững vàng cho nền kinh tế của Vương Quốc Anh và quan hệ hợp tác song phương với Mỹ" theo nhận định của Rachel Reeves - Bộ trưởng Tài chính Anh.

Trong thông báo, Google ước tính khoản đầu tư sẽ tạo ra 8.250 cơ hội việc làm hàng năm cho các doanh nghiệp tại Anh.

Trong một cuộc phỏng vấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Đầu tư của Google, bà Ruth Porat, cho rằng sẽ có cơ hội rất lớn cho Vương Quốc Anh đối với các ngành khoa học tiên tiến.

Đây được xem là một tin vui dành cho chính quyền Anh quốc do Thủ tướng Keir Starmer điều hành. Các khoản đầu tư tư nhân tương tự được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế vốn đang ì ạch, cũng như gia tăng sự ủng hộ của người dân đối với chính quyền trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc.

Cũng trong thông báo, Google cho biết đã đồng ý hợp tác với Shell ở lĩnh vực chuyển đổi năng lượng sạch, ưu tiên mảng hiện đại hóa mạng lưới điện tại các trung tâm dữ liệu, tại Anh.

Nhờ khoản hợp tác này, Google cho biết 95% hoạt động tại Anh của họ có thể sử dụng năng lượng phi carbon vào năm 2026.

Trong một diễn biến khác, sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 15/9, công ty mẹ của Google - Alphabet Inc. - đã chính thức trở thành công ty thứ tư đạt trị giá hơn 3.000 tỷ USD, bên cạnh các ông lớn công nghệ Nvidia, Microsoft và Apple.

Thế giới vừa có thêm công ty trị giá 3.000 tỷ USD

Công ty mẹ của Google đã chính thức trở thành "ông lớn" công nghệ thứ 4 đạt giá trị vốn hóa 3.000 tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple.

2 giờ trước

Google 'để mắt' đến doanh nghiệp Việt Nam

Lần đầu tiên Google Marketing Live, sự kiện quảng cáo và thương mại thường niên lớn nhất của Google, được tổ chức ở Việt Nam, trong bối cảnh hãng đang thiết lập văn phòng chính thức.

05:19 7/8/2025

Google đầu tư điện hạt nhân để phát triển AI

Google cam kết đầu tư vào các lò phản ứng hạt nhân nhỏ (SMR) công nghệ mới, nhằm sản xuất năng lượng sạch để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của công nghệ AI.

18:57 13/11/2024

Tiến Lợi

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

