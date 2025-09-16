Thế giới vừa có thêm công ty trị giá 3.000 tỷ USD

Công ty mẹ của Google đã chính thức trở thành "ông lớn" công nghệ thứ 4 đạt giá trị vốn hóa 3.000 tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple.

Logo Google tại văn phòng của công ty tại London, Anh. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Alphabet Inc., công ty mẹ của Google đã vượt mốc vốn hoá thị trường 3.000 tỷ USD trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 15/9 (giờ Mỹ).

Cổ phiếu của Alphabet hưởng lợi nhờ hiệu ứng tích cực xoay quanh Gemini và một phán quyết của tòa về việc được phép giữ lại quyền kiểm soát đối với trình duyệt web Chrome và hệ điều hành điện thoại Android.

Như vậy, Alphabet đã chính thức gia nhập "câu lạc bộ" 3.000 tỷ USD , cùng với Nvidia, Microsoft và Apple. Trong đó, Nvidia nắm giữ vị trí công ty giá trị nhất thế giới với mức vốn hoá hơn 4.000 tỷ USD .

Đà tăng của cổ phiếu Alphabet đã giúp khối tài sản ròng của hai tỷ phú USD từng nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại công ty là Larry Page và Sergey Brin tăng hơn 4%, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 và thứ 6 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh của Forbes.

Theo Kim Forrest - Giám đốc Đầu tư tại Bokeh Capital Partners, cổ phiếu các công ty công nghệ đã luôn dẫn đầu cuộc đua này và "không có bất kỳ lĩnh vực nào nhận được nhiều sự quan tâm và hào hứng của giới đầu tư như vậy trong suốt 1 năm rưỡi cho đến 2 năm qua".

Trước đó, doanh thu mảng điện toán đám mây của Alphabet đã đạt mức tăng trưởng 32% trong quý II, vượt kỳ vọng ban đầu của các nhà đầu tư.

"Alphabet vẫn phụ thuộc rất nhiều vào mảng tìm kiếm, nhưng với YouTube, Waymo và các sản phẩm khác mà họ đang phát triển, giới đầu tư bắt đầu nhìn thấy khả năng rằng đây không chỉ là một công ty vận hành dựa trên nền tảng tìm kiếm - công ty đang mở rộng sang rất nhiều lĩnh vực khác", Dennis Dick, chuyên viên tăng trưởng tại Stock Trader Network, nhận định.

Mới đây, Reuters cũng đưa tin Google có kế hoạch đầu tư 5 tỷ bảng Anh tại Vương Quốc Anh trong hai năm tới.