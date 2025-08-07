Google 'để mắt' đến doanh nghiệp Việt Nam

Lần đầu tiên Google Marketing Live, sự kiện quảng cáo và thương mại thường niên lớn nhất của Google, được tổ chức ở Việt Nam, trong bối cảnh hãng đang thiết lập văn phòng chính thức.

Sự kiện Google Marketing Live vừa qua đã quy tụ hơn 250 nhà tiếp thị và đối tác quảng cáo của Google ở Việt Nam.

Tại đây, hãng ra mắt loạt công cụ tiếp thị tích hợp AI mới nhất trên Google Search và YouTube, được giới thiệu là “có khả năng hỗ trợ toàn diện và bao quát hành trình tiếp thị - từ sáng tạo đến hiệu suất, khám phá thương hiệu, và các tính năng tác nhân AI”.

Dành quan tâm tới cộng đồng quảng cáo Việt Nam

Đáng nói, từ trước đến nay, ở châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Google Marketing Live chỉ được tổ chức tại Singapore - "trung tâm" công nghệ của khu vực.

Trong lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, lãnh đạo Google nhắc lại triển vọng quy mô nền kinh tế số Việt Nam có thể lên đến 200 tỷ USD vào năm 2030, theo báo cáo E-Conomy SEA 2024 của Google, Temasek, và Bain & Company.

"Tại Google, chúng tôi rất vinh dự được là đối tác hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phát triển bứt phá trên đà tăng trưởng này", ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, khẳng định.

Ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam chia sẻ tại Google Marketing Live mới đây. Ảnh: Google.

Cuối năm ngoái, Google gửi email đến các khách hàng tại Việt Nam, cho biết kể từ ngày 1/4/2025, Google Asia Pacific Pte. Ltd. (trụ sở tại Singapore) sẽ chuyển nhượng các quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng các đối tác khách hàng quảng cáo tại Việt Nam về Công ty TNHH Google Việt Nam (trụ sở tại TP.HCM, được thành lập từ ngày 31/5/2023).

Thời điểm đó, hãng cho hay đã có một đội ngũ nhân viên tại chỗ để phục vụ khách hàng quảng cáo ở Việt Nam tốt hơn và hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia.

Trước khi chính thức thành lập pháp nhân tại Việt Nam, Google cũng đã khởi xướng Sáng kiến Kiến tạo tương lai AI Việt Nam, phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), từ năm 2022.

Theo công bố hồi giữa tháng 6, chương trình đã cấp hơn 60.000 học bổng và tổ chức 11.000 khóa học cho khoảng 150 tổ chức, cá nhân thông qua các hoạt động phát triển nhân tài số. Hơn 500 startup đã tham gia các chương trình như Startup Academy, Google for Startups Accelerator và Google Startup Masterclass.

Đặc biệt, Tổng giám đốc Google Việt Nam Marc Woo - người dẫn dắt thị trường này từ cuối năm 2022, khi chưa thiết lập văn phòng chính thức - từng đứng đầu Google Malaysia và phụ trách các thị trường mới nổi của Google trong các năm trước đó.

Tổng giám đốc Google Việt Nam Marc Woo trong Lễ công bố hoạt động năm 2025 của Sáng kiến Kiến tạo tương lai AI Việt Nam. Ảnh: NIC.

Thực tế, khu vực APAC đang là thị trường tăng trưởng tốt nhất của Google. Báo cáo tài chính quý II/2025 mới công bố của Alphabet - công ty mẹ của Google - cho thấy thị trường này đem về gần 16,5 tỷ USD doanh thu, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ và đóng góp 17% tổng doanh thu của Google trên toàn cầu.

Riêng với Việt Nam, mặc dù các số liệu chi tiết không được tiết lộ, nhưng nhìn vào kế hoạch ra mắt loạt tính năng mới cho các nhà quảng cáo ở đây, có thể thấy Google cũng đang nhìn thấy tiềm năng lớn.

Google sẽ làm gì tại Việt Nam?

Ông Marc Woo và các đại diện từ Google đã dành khá nhiều thời lượng trong Google Marketing Live để thuyết phục các doanh nghiệp sử dụng công cụ của hãng, thậm chí không ngần ngại so sánh với các đối thủ như Meta và TikTok.

Bác bỏ nhận định TikTok là nền tảng số 1 về video influencer, ông Marc Woo khẳng định YouTube mới là nơi người dùng tìm kiếm độ tin cậy và ảnh hưởng. Lãnh đạo Google Việt Nam trích dẫn nghiên cứu độc lập từ Kantar, cho biết 89% người xem tại Việt Nam tin tưởng nội dung của người sáng tạo trên YouTube; và 85% đồng ý rằng nội dung trên YouTube có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ.

Theo dữ liệu nội bộ của YouTube, tính đến tháng 5, nền tảng này đã tiếp cận hơn 55 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên tại Việt Nam, chiếm hơn 90% dân số trực tuyến cả nước. Khảo sát của Kantar với 1.000 người Việt Nam cũng cho thấy YouTube Shorts là nền tảng video ngắn được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam (so với TikTok và Instagram Reels).

Nhưng liệu Meta có hoạt động tốt hơn Google?. Ông Marc Woo gọi đây là "lầm tưởng". Ông lưu ý các nhà tiếp thị rằng trong việc phân bổ chuyển đổi video, Meta ghi nhận 0-1 giây là một lượt xem chuyển đổi, trong khi YouTube yêu cầu tối thiểu 5 giây. Điều này có thể dẫn đến sự sai lệch trong báo cáo hiệu suất.

Phân tích của Analytic Edge trong giai đoạn 2021-2024 cho biết tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) trên YouTube cao hơn 2,9 lần so với truyền hình truyền thống và gấp 1,2 lần so với các nền tảng xã hội khác tại Việt Nam (Meta, TikTok).

Các nhà tiếp thị tìm hiểu về loạt công cụ mới của Google. Ảnh: Google.

Cuối năm ngoái, chương trình tiếp thị liên kết YouTube Shopping ra mắt tại Việt Nam, cho phép người xem mua hàng trực tiếp từ video, video ngắn và livestream. Ông Marc Woo cho biết sắp tới người dùng cũng có thể mua sắm trên YouTube kết nối TV.

Lãnh đạo Google tiết lộ Trung tâm Đối tác Sáng tạo (YouTube Creator Partnership Hub), một công cụ mới trong Google Ads, cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay, hỗ trợ các thương hiệu khám phá và hợp tác với những nhà sáng tạo nội dung trên YouTube dễ dàng và hiệu quả hơn.

Trong khi đó, công cụ tìm kiếm Google Search cũng liên tục được cập nhật các tính năng mới như AI Overviews, hay các công cụ tìm kiếm hỗ trợ AI khác như Google Lens, Circle to Search và AI Mode.

"Ông lớn" này thậm chí cho hay đã hợp tác với Zalo, nền tảng nhắn tin hàng đầu Việt Nam, với tính năng Click-to-Zalo. Qua đó, người dùng tìm kiếm trên Google có thể kết nối ngay lập tức với Tài khoản Zalo chính thức của người bán, từ đó tăng khả năng chuyển đổi đơn hàng. Chương trình thí điểm đang được mở cho một nhóm nhỏ các doanh nghiệp được lựa chọn trước.

"Với gần 80 triệu người dùng Internet tại Việt Nam, những giải pháp này sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao sự hiện diện trên Google Search và YouTube, thích ứng linh hoạt với hành vi tiêu dùng đang thay đổi, tối ưu hóa chi phí tiếp thị cũng như tiếp cận khách hàng hiệu quả", phía Google khẳng định.