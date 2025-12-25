Sacombank đổi logo sau khi ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập

Sacombank cho biết logo mới ra đời trong bối cảnh ngân hàng bước vào giai đoạn phát triển về chiều sâu, đề cao chuẩn mực quản trị, hiệu quả vận hành và trách nhiệm dài hạn.

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank. Ảnh: STB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.

Theo thông báo của nhà băng này, logo mới thể hiện tối giản nhưng dứt khoát. Tên thương hiệu “Sacombank” được trình bày bằng chữ in hoa, nét chữ chắc khỏe, cân đối, tạo cảm giác ổn định và tin cậy. Cách xử lý typography không cầu kỳ, phản ánh tinh thần kỷ luật, chuẩn mực và hiệu quả. Đây là những giá trị cốt lõi của một tổ chức tài chính đang bước vào giai đoạn vận hành chín muồi.

Điểm nhấn quan trọng nhất của logo là chữ “S” cách điệu, đặt trong một vòng tròn khép kín. Đây không chỉ là chữ cái đầu của Sacombank, mà còn là biểu tượng đa tầng ý nghĩa. Logo mới sử dụng nền xanh dương đậm kết hợp sắc vàng ánh kim, hai gam màu mang tính biểu tượng của ngành ngân hàng nhưng được xử lý theo tinh thần hiện đại.

Sacombank thông báo nhận diện mới, cho biết tái định vị thương hiệu trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: STB.

Sacombank cho biết khác với những giai đoạn cần hình ảnh bứt phá mạnh mẽ, logo mới của Sacombank chọn cách thể hiện chín chắn và vững vàng. Đây là hình ảnh của một ngân hàng đã đi qua nhiều chu kỳ, đủ trải nghiệm để hiểu rằng giá trị bền vững đến từ nền tảng và kỷ luật, không chỉ từ tốc độ.

Trong giai đoạn mới, logo Sacombank sẽ hiện diện trên mọi điểm chạm, từ chi nhánh, nền tảng số đến các hoạt động cộng đồng.

Cùng với việc ra mắt logo mới, nhà băng này cũng công bố Nghị quyết thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025.

Theo đó, ngân hàng thống nhất thực hiện các thủ tục để trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Ngày 15/1/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông để thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên với ông Dương Công Minh là Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Phong là Phó chủ tịch HĐQT. Các thành viên khác trong HĐQT gồm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

Liên quan tới bộ máy nhân sự cấp cao, ngày 23/12, ông Nguyễn Đức Thụy đã được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc Sacombank, ngay sau khi thôi chức Chủ tịch HĐQT LPBank. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó tổng giám đốc LPBank cũng sang làm Phó tổng giám đốc Sacombank.

Ngoài ra, Sacombank cũng thay đổi nhân sự Văn phòng HĐQT. Theo đó, ông Dương Thanh Tuấn thôi chức vụ Chánh văn phòng HĐQT - Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 1/1/2026. Ông Tuấn sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Khối Quản trị hành chính.

Ông Dương Trung Lợi thôi làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Sacombank, và chuyển sang làm Chánh văn phòng HĐQT - Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 1/1/2026.