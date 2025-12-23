Ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng giám đốc Sacombank

Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhận vai trò quyền Tổng giám đốc Sacombank ngay sau khi hoàn tất chuyển giao tại LPBank.

Ông Nguyễn Đức Thụy, lãnh đạo vừa được Sacombank bổ nhiệm vào vị trí quyền Tổng giám đốc. Ảnh: LPB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa ra thông báo chính thức cho biết sau hoàn tất quá trình chuyển giao công việc tại LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy đã chính thức đảm nhiệm vai trò quyền Tổng giám đốc tại ngân hàng.

“Sự bổ nhiệm này được xem là bước đi chiến lược, đưa một nhà quản trị có kinh nghiệm tái cấu trúc và chuyển đổi số sâu rộng về với Sacombank, một ngân hàng đang đối diện với nhiều vấn đề khó khăn khi thực hiện tái cấu trúc”, Sacombank nhận định trong thông báo.

Ông Nguyễn Đức Thụy (sinh năm 1976, nguyên quán Ninh Bình) tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Colorado State University, Mỹ).

Trước khi bước chân vào ngành ngân hàng, ông đã lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn ở các lĩnh vực đa dạng. Cụ thể, giai đoạn 2006-2016, ông đảm nhận vị trí chủ tịch tại các doanh nghiệp như Xuân Thành Group, CLB Bóng đá Sài Gòn Xuân Thành, Công ty Chứng khoán Xuân Thành, Công ty Xi măng Xuân Thành Hà Nam và Quảng Nam, Khách sạn Kim Liên.

Trong giai đoạn 2017-2019, ông đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện và Chủ tịch Tập đoàn Thaiholdings.

Từ tháng 4/2021, ông gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó chủ tịch HĐQT LienVietPostBank (nay là LPBank), sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2022 đến cuối năm 2025.

Trong hơn 3 năm công tác tại vị trí này, ông chỉ đạo quyết liệt các chương trình tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, xây dựng nền tảng quản trị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Những kinh nghiệm thực tiễn này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu điều hành của Sacombank trong bối cảnh ngân hàng hoàn thiện đề án tái cơ cấu trong giai đoạn cuối, tập trung giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện về năng lực điều hành hoạt động và biên lợi nhuận (NIM), xử lý triệt để những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng cho các danh mục còn lại theo lộ trình.

Việc ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận vai trò quyền Tổng giám đốc Sacombank được đánh giá là quyết định phù hợp về thời điểm, thể hiện định hướng lựa chọn lãnh đạo có năng lực quản trị chiến lược, có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tổ chức triển khai quyết liệt, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thận trọng của ngân hàng trong giai đoạn tới.

Cùng với ông Nguyễn Đức Thụy, Sacombank tiếp tục công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc. Quyết định này có hiệu lực 6 tháng, nhằm tăng cường năng lực quản trị, tổ chức triển khai và hiệu quả vận hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo của ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (sinh năm 1983) là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Học viện Ngân hàng, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng lớn.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Kiều Anh có 18 năm công tác tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Trong giai đoạn 2023-2025, bà công tác tại LPBank, giữ các vị trí quan trọng như Giám đốc chi nhánh, Trợ lý Chủ tịch, Thành viên Ban điều hành và Phó tổng giám đốc.

Với việc thay đổi bộ máy điều hành là nguyên nhân giúp cổ phiếu STB của Sacombank tiếp tục tăng trần phiên thứ hai liên tiếp. Hiện STB đang giao dịch ở mức 56.000 đồng/cổ phiếu, tức tăng tới 3.600 đồng (+7%) so với khi mở cửa. Mức giá này cũng đưa giá cổ phiếu Sacombank lên cao thứ hai toàn ngành ngân hàng, chỉ sau VCB của Vietcombank (58.000 đồng/cổ phiếu).

Như vậy chỉ sau hơn 1 tuần giao dịch, thị giá của STB đã tăng gần 22%, đưa vốn hóa thị trường của Sacombank tăng vọt lên gần 100.000 tỷ đồng .

Hiện cổ đông cá nhân lớn nhất của Sacombank là Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh với tỷ lệ sở hữu 3,32% vốn, tương đương 62,6 triệu cổ phiếu. Người có liên quan là bà Dương Thị Liêm, em gái ông Minh, đang sở hữu 11,86 triệu cổ phiếu, chiếm 0,63% vốn Sacombank.

Với đà tăng của cổ phiếu STB, giá trị tài sản của ông Dương Công Minh đã tăng thêm hơn 600 tỷ chỉ sau 1 tuần.