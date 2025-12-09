Bầu Đức 'âm thầm' đổi lại logo Hoàng Anh Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai vừa gỡ bỏ bộ nhận diện vàng - nâu gắn với LPBank để quay về logo truyền thống đã gắn bó gần 3 thập kỷ.

Chủ tịch CTCP Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức). Ảnh: HAG.

Logo mang sắc vàng - nâu đất - trắng, từng được CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) công bố rầm rộ vào tháng 4/2024, đã biến mất khỏi website chính thức của doanh nghiệp.

Thời điểm giới thiệu bộ nhận diện mới năm ngoái, HAGL giữ lại bố cục và ý nghĩa cũ nhưng chuyển sang ba gam màu mới. Bộ nhận diện này có màu sắc tương đồng với LPBank - đối tác chiến lược ký kết hợp tác toàn diện với HAGL thời điểm đó.

Thương hiệu LPBank cũng từng được gắn vào Học viện và Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, trở thành Học viện Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai và CLB Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai.

Hiện tại, CLB HAGL vẫn đang sử dụng logo vàng - nâu gắn với thương hiệu LPBank.

HAGL từng thông báo thay đổi logo mới sang sắc vàng - nâu đất - trắng, tương đồng với đối tác chiến lược ký kết hợp tác toàn diện thời điểm đó là LPBank. Ảnh: HAG.

Trong giai đoạn hợp tác, HAGL từng công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng . Danh sách nhà đầu tư dự kiến gồm ông Lê Minh Tâm (mua 28 triệu cổ phiếu), Chứng khoán LPBank (mua 50 triệu cổ phiếu), và Tập đoàn Thaigroup (mua 52 triệu cổ phiếu), là những tổ chức/cá nhân chưa sở hữu cổ phiếu HAG trước đó, đồng thời đều liên quan hệ sinh thái của Chủ tịch LPBank Nguyễn Đức Thụy.

LPBank cũng cam kết tài trợ 5.000 tỷ đồng cho HAGL, tập trung vào nông nghiệp xanh, và cử đại diện tham gia HĐQT để hỗ trợ quản trị và vận hành.

Tuy nhiên, mối quan hệ này kết thúc sớm hơn kỳ vọng. Từ giữa năm 2024, CLB HAGL đã xin VFF bỏ tên “LPBank” vì xung đột lợi ích tài trợ.

Đến cuối năm 2024, báo cáo tài chính của HAGL ghi nhận khoản vay 1.530 tỷ đồng từ LPBank không còn. Ngân hàng OCB đã tiếp quản, cung cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng , tăng lên 2.213 tỷ đồng vào quý I/2025. Đến quý III/2025, tổng dư nợ HAGL tại OCB đạt gần 4.000 tỷ đồng ngắn hạn và 218 tỷ đồng dài hạn.

HAGL hiện đã gỡ bỏ bộ nhận diện vàng - nâu gắn với LPBank để quay về logo truyền thống đã gắn bó gần 3 thập kỷ trước đó. website HAGL.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 diễn ra vào tháng 6 vừa qua, nhóm cổ đông Thaigroup và LPBS đã bất ngờ rút hồ sơ đề cử nhân sự HĐQT, nhường vị trí cho bà Hà Kiết Trân, Giám đốc đầu tư của Hướng Việt Investment (công ty mẹ của OCBS).

Vào tháng 9/2025, HAGL đã hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ thành cổ phiếu cho nhóm chủ nợ liên quan Hướng Việt Investment, nâng tỷ lệ sở hữu lên 16,65%. Ngày 25/11, trong lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa HAGL - OCB - OCBS, bầu Đức gọi Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn là “ân nhân” thứ 3 khi hỗ trợ HAGL vượt khó.

Dưới sự hậu thuẫn tài chính của OCB, HAGL đặt mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2026 khi phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, đánh dấu sự trở lại của trái phiếu HAGL sau một thập kỷ, đồng thời IPO và bán vốn các công ty con, dự kiến thu về 1.000- 2.000 tỷ đồng .