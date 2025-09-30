Lộ diện cổ đông lớn tại công ty bầu Đức

Công ty Tư vấn đầu tư Hướng Việt hoàn tất hoán đổi khoản nợ hơn 720 tỷ đồng thành gần 60 triệu cổ phiếu HAG, qua đó trở thành cổ đông lớn của Hoàng Anh Gia Lai.

CTCP Tư vấn đầu tư Hướng Việt vừa công bố trở thành cổ đông lớn của CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) sau khi hoán đổi khoản hơn 720 tỷ đồng tiền nợ lấy 60,06 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,74%. Giao dịch được thực hiện ngày 25/9.

Sau thương vụ, tổng số cổ phiếu HAG do Hướng Việt và các bên liên quan nắm giữ là gần 75,6 triệu cổ phiếu, chiếm 5,96% vốn điều lệ HAGL, chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Trong cơ cấu này, ông Võ Quang Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hướng Việt - sở hữu 92.000 cổ phiếu (0,01%); ông Đào Duy Hải - Thành viên HĐQT - nắm giữ 43.500 cổ phiếu (0,003%); công ty con Chứng khoán OCBS sở hữu 15,4 triệu cổ phiếu (1,22%).

Hướng Việt là thành viên nòng cốt của hệ sinh thái Hướng Việt Holdings, với danh mục đầu tư trải rộng từ bất động sản (Metropole Thủ Thiêm, The Hallmark, The West...) đến năng lượng tái tạo.

Trước đó, HAGL đã phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông để hoán đổi nợ trị giá 2.520 tỷ đồng , với giá hoán đổi 12.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài Hướng Việt, đợt phát hành còn có 5 nhà đầu tư cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung. Sau giao dịch, nhóm cổ đông này nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ HAGL.

Theo quy định, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, tính từ ngày 25/9.

Động thái hoán đổi nợ thành vốn cổ phần diễn ra trong bối cảnh HAGL chịu áp lực nợ vay lớn. Tại ngày 30/6, tổng nợ phải trả của công ty ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) đạt 15.630 tỷ đồng , gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay là 9.320 tỷ đồng ; chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm 2025 lên tới 360 tỷ đồng , bình quân khoảng 2 tỷ đồng /ngày. Việc chuyển đổi nợ thành vốn kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng tài chính và củng cố sức khỏe trên bảng cân đối kế toán.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu 3.707 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 880 tỷ đồng , tăng 76%. Mảng trái cây tiếp tục dẫn dắt với doanh thu 3.005 tỷ đồng , tăng 47%; trong khi mảng chăn nuôi heo giảm 78% còn 134 tỷ đồng . Kết quả khả quan này giúp công ty xóa toàn bộ lỗ lũy kế.

Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cho biết từ nửa cuối năm nay, doanh thu từ sầu riêng sẽ bắt đầu được hạch toán, tạo cơ sở để HAGL theo đuổi mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng cho cả năm 2025.