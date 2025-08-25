Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty bầu Đức bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

  • Thứ hai, 25/8/2025 09:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lãi ròng tăng 74% trong nửa đầu năm, chính thức chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế song rủi ro về khả năng hoạt động liên tục vẫn hiện hữu.

Kiểm toán cho biết nợ ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai đã vượt tài sản ngắn hạn hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: Quang Thịnh.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2025 vừa công bố, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) cho biết 6 tháng đầu năm đã báo lãi ròng gần 834 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này giúp doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế đã kéo dài nhiều năm. Trên báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Hoàng Anh Gia Lai đã ghi nhận mức dương gần 400 tỷ đồng tại ngày 30/6.

Với kết quả nửa đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn thành 58% kế hoạch lợi nhuận, mức mục tiêu được dự kiến nâng lên 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính soát xét bán niên do đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện tiếp tục đưa ra lưu ý quan trọng: Nợ ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai đã vượt tài sản ngắn hạn hơn 2.767 tỷ đồng, cho thấy dấu hiệu rủi ro về khả năng hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, công ty vi phạm một số cam kết trái phiếu, chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn.

Trả lời về vấn đề này, Hoàng Anh Gia Lai cho biết dòng tiền trong 12 tháng tới dự kiến đến từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi cho vay đối tác, phát hành trái phiếu riêng lẻ, tín dụng ngân hàng và tái cơ cấu nợ. Doanh nghiệp đang làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh các điều khoản vi phạm, đồng thời lấy ý kiến cổ đông về phương án hoán đổi một phần nợ thành vốn cổ phần.

Ban lãnh đạo khẳng định báo cáo tài chính vẫn được lập trên giả định hoạt động liên tục, với nguồn thu từ xuất khẩu chuối và sầu riêng làm nền tảng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 3.700 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 9.900 tỷ đồng.

Nợ phải trả hơn 15.600 tỷ đồng, tăng gần 2.700 tỷ đồng, riêng vay tài chính hơn 9.300 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu do BIDV nắm giữ giảm từ 3.105 tỷ đồng cuối năm 2024 xuống còn 1.099 tỷ đồng.

Một tín hiệu tích cực khác là ngày 22/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP,HCM (HoSE) đã quyết định đưa cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo kể từ 26/8. Trước đó, mã này bị gắn cảnh báo từ tháng 10/2022 sau khi công bố lỗ sau thuế năm 2021. Việc khắc phục lỗ lũy kế đã mở đường giúp HAG thoát diện cảnh báo, qua đó củng cố tâm lý nhà đầu tư trên thị trường.

Tin vui với bầu Đức và cổ đông Hoàng Anh Gia Lai

Cổ phiếu HAG đã chính thức thoát diện cảnh báo sau nhiều năm nhờ xóa sạch lỗ lũy kế, song cổ phiếu này vẫn chưa được HoSE cho phép cấp lại margin do rủi ro tài chính.

38:2287 hôm qua

Con trai bầu Đức thành cổ đông lớn của Hoàng Anh Gia Lai

Ông Đoàn Hoàng Nam - con trai Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức - đã hoàn tất mua 27 triệu cổ phiếu HAG để trở thành cổ đông lớn tại công ty.

20:31 22/8/2025

Cổ phiếu HAGL xuất hiện giao dịch 'cá mập' liên quan con trai bầu Đức

Cổ phiếu HAG ghi nhận giao dịch thỏa thuận 25 triệu đơn vị, trùng khớp đăng ký mua vào trước đó của ông Đoàn Hoàng Nam - con trai kín tiếng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

09:53 19/8/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

hoàng anh gia lai tài sản bầu đức Tp. Hồ Chí Minh Tiền mã hóa Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức hoàng anh gia lai bầu đức đoàn nguyên đức kiểm toán

  • Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Tiền thân Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là xí nghiệp kinh doanh gỗ, hàng nông sản Hoàng Anh Pleiku. Từ năm 2006 công ty chuyển sang kinh doanh đa ngành nghề gồm cao su, lâm nghiệp, thủy điện, bất động sản... Hiện công ty định hướng phát triển thành tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Việt Nam với quỹ đất trải dài tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Đoàn Nguyên Đức
    • Mã cổ phiếu: HAG

    Website

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Gia vang trong nuoc qua manh hinh anh

Giá vàng trong nước quá mạnh

1 giờ trước 09:49 25/8/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Giá vàng thế giới sụt giảm vẫn không thể kéo giá vàng trong nước giảm theo, ngược lại, vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt lập đỉnh lịch sử mới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý