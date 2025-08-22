Con trai bầu Đức thành cổ đông lớn của Hoàng Anh Gia Lai

Ông Đoàn Hoàng Nam - con trai Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức - đã hoàn tất mua 27 triệu cổ phiếu HAG để trở thành cổ đông lớn tại công ty.

Bầu Đức đăng ký bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG để giảm tỷ lệ sở hữu về hơn 28,8% vốn công ty. Ảnh: HAG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ.

Cụ thể, con trai Chủ tịch HAG Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) là ông Đoàn Hoàng Nam đã hoàn tất mua 27 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 2,55% vốn công ty, theo phương thức thỏa thuận tại phiên giao dịch ngày 22/8. Trước đó, ông Nam không sở hữu bất cứ cổ phiếu nào của Hoàng Anh Gia Lai.

Việc mua thành công lượng lớn cổ phiếu HAG cũng đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của ông Đoàn Hoàng Nam trên thị trường chứng khoán, và lập tức trở thành cổ đông lớn tại công ty của gia đình. Trước đó, ông Nam chủ yếu học tập và sinh sống tại Singapore.

Trong phiên giao dịch ngày 22/8, thị giá cổ phiếu HAG giảm mạnh hơn 4%, xuống còn 16.100 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, ước tính con trai bầu Đức đã bỏ ra hơn 400 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Liên quan tới người trong gia đình bầu Đức, trước đó, thị trường chứng khoán chỉ xuất hiện các giao dịch của bà Đoàn Hoàng Anh, con gái của vị Chủ tịch này. Tại báo cáo quản trị nửa đầu năm nay của Hoàng Anh Gia Lai, bà Hoàng Anh nắm 13 triệu cổ phiếu HAG (tỷ lệ 1,23% vốn).

Cũng trong ngày 22/8, Hoàng Anh Gia Lai còn công bố thông tin ông Đức bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 18-22/8.

Trước giao dịch, bầu Đức sở hữu gần 330 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng tỷ lệ hơn 31% vốn doanh nghiệp, giá trị thị trường hơn 5.000 tỷ đồng . Sau giao dịch, bầu Đức giảm số lượng nắm giữ còn gần 305 triệu cổ phiếu HAG, tương đương hơn 28,8% vốn công ty.

Số cổ phiếu mà bầu Đức bán kể trên khớp với số lượng cổ phiếu ông Đoàn Hoàng Nam đã mua, nhiều khả năng đây là giao dịch sang tay 25 triệu cổ phiếu HAG từ bầu Đức sang cho con trai.

Động thái giao dịch mua - bán lượng lớn cổ phiếu của cha con bầu Đức diễn ra trong bối cảnh phiên trước đó (21/8) giá cổ phiếu HAG chạm đỉnh 3 năm. Tính từ đầu năm 2025, giá cổ phiếu HAG đã tăng gần 30%.

Cổ phiếu HAG đang đà tăng, phiên 21/8 còn lập đỉnh giá 3 năm. Ảnh: Fireant.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu 2025, công ty của bầu Đức ghi nhận doanh thu 3.709 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 870 tỷ đồng , tăng lần lượt 34% và 74% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, Hoàng Anh Gia Lai đã xóa sạch khoản lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng , chính thức trở lại trạng thái có lợi nhuận lũy kế sau gần nửa thập kỷ.

Trong thư gửi cổ đông, bầu Đức cho biết từ nửa cuối năm, doanh thu từ sầu riêng sẽ bắt đầu đóng góp, hứa hẹn trở thành động lực chính cho tăng trưởng. Công ty cũng đặt mục tiêu lợi nhuận 2025 ở mức 1.500 tỷ đồng , thậm chí có thể vượt 2.000 tỷ đồng nếu được miễn một phần chi phí lãi vay.