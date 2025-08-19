Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cổ phiếu HAGL xuất hiện giao dịch 'cá mập' liên quan con trai bầu Đức

  • Thứ ba, 19/8/2025 09:53 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Cổ phiếu HAG ghi nhận giao dịch thỏa thuận 25 triệu đơn vị, trùng khớp đăng ký mua vào trước đó của ông Đoàn Hoàng Nam - con trai kín tiếng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Trong phiên 18/8, cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận 6 giao dịch thỏa thuận với khối lượng đột biến 25 triệu đơn vị, tổng giá trị gần 381 tỷ đồng. Giá sang tay thỏa thuận bình quân đạt 15.240 đồng/đơn vị, thấp hơn giá tham chiếu và kém 8,5% so với mức đóng cửa phiên trước đó.

Đáng chú ý, vào ngày 12/8, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - đã đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn 15/8-13/9.

Như vậy, diễn biến giao dịch thỏa thuận HAG trên sàn nhiều khả năng liên quan tới ông Đoàn Hoàng Nam. Với mức giá kể trên, lệnh thỏa thuận có thể tiết kiệm cho ông Nam hơn 35 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ông Đoàn Hoàng Nam xuất hiện công khai trên thương trường sau thời gian dài học tập và sinh sống tại Singapore. Trước đó, chị gái ông Nam - bà Đoàn Hoàng Anh - liên tục mua gom cổ phiếu HAG, nâng sở hữu lên 13 triệu đơn vị (tương đương 1,23% vốn).

Sau thương vụ lần này, 3 cha con bầu Đức nắm giữ tổng cộng 34,98% vốn công ty.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu 2025, công ty của bầu Đức ghi nhận doanh thu 3.709 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 870 tỷ đồng, tăng lần lượt 34% và 74% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Hoàng Anh Gia Lai đã xóa sạch khoản lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng, chính thức trở lại trạng thái thặng dư lợi nhuận sau gần nửa thập kỷ.

Trong thư gửi cổ đông, bầu Đức cho biết từ nửa cuối năm, doanh thu từ sầu riêng sẽ bắt đầu đóng góp, hứa hẹn trở thành động lực chính cho tăng trưởng. Công ty cũng đặt mục tiêu lợi nhuận 2025 ở mức 1.500 tỷ đồng, thậm chí có thể vượt 2.000 tỷ đồng nếu được miễn một phần chi phí lãi vay.

Công ty bầu Đức bị phạt

Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định. Tính đến cuối quý II, quy mô nợ vay của HAGL đạt 9.300 tỷ đồng, tăng 34%.

14:49 7/8/2025

Bầu Đức muốn mua 10 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức đăng ký mua thỏa thuận 10 triệu cổ phiếu HAG. Động thái của bầu Đức trái ngược hoàn toàn với diễn biến bán ra của con gái Đoàn Hoàng Anh.

11:50 12/6/2025

Bầu Đức chính thức xóa sạch lỗ lũy kế ở Hoàng Anh Gia Lai

Sau gần 5 năm chìm trong thua lỗ, Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức thoát lỗ lũy kế trong quý II/2025 với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển dương 400 tỷ đồng.

12:00 31/7/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

giao dịch hag cổ phiếu hag con trai bầu đức Tiền mã hóa Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức bầu đức đoàn hoàng nam hag hoàng anh gia lai

  • Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Tiền thân Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là xí nghiệp kinh doanh gỗ, hàng nông sản Hoàng Anh Pleiku. Từ năm 2006 công ty chuyển sang kinh doanh đa ngành nghề gồm cao su, lâm nghiệp, thủy điện, bất động sản... Hiện công ty định hướng phát triển thành tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Việt Nam với quỹ đất trải dài tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Đoàn Nguyên Đức
    • Mã cổ phiếu: HAG

    Website

