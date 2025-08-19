Cổ phiếu HAGL xuất hiện giao dịch 'cá mập' liên quan con trai bầu Đức

Cổ phiếu HAG ghi nhận giao dịch thỏa thuận 25 triệu đơn vị, trùng khớp đăng ký mua vào trước đó của ông Đoàn Hoàng Nam - con trai kín tiếng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Trong phiên 18/8, cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận 6 giao dịch thỏa thuận với khối lượng đột biến 25 triệu đơn vị, tổng giá trị gần 381 tỷ đồng . Giá sang tay thỏa thuận bình quân đạt 15.240 đồng/đơn vị, thấp hơn giá tham chiếu và kém 8,5% so với mức đóng cửa phiên trước đó.

Đáng chú ý, vào ngày 12/8, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - đã đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn 15/8-13/9.

Như vậy, diễn biến giao dịch thỏa thuận HAG trên sàn nhiều khả năng liên quan tới ông Đoàn Hoàng Nam. Với mức giá kể trên, lệnh thỏa thuận có thể tiết kiệm cho ông Nam hơn 35 tỷ đồng .

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ông Đoàn Hoàng Nam xuất hiện công khai trên thương trường sau thời gian dài học tập và sinh sống tại Singapore. Trước đó, chị gái ông Nam - bà Đoàn Hoàng Anh - liên tục mua gom cổ phiếu HAG, nâng sở hữu lên 13 triệu đơn vị (tương đương 1,23% vốn).

Sau thương vụ lần này, 3 cha con bầu Đức nắm giữ tổng cộng 34,98% vốn công ty.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu 2025, công ty của bầu Đức ghi nhận doanh thu 3.709 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 870 tỷ đồng , tăng lần lượt 34% và 74% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Hoàng Anh Gia Lai đã xóa sạch khoản lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng , chính thức trở lại trạng thái thặng dư lợi nhuận sau gần nửa thập kỷ.

Trong thư gửi cổ đông, bầu Đức cho biết từ nửa cuối năm, doanh thu từ sầu riêng sẽ bắt đầu đóng góp, hứa hẹn trở thành động lực chính cho tăng trưởng. Công ty cũng đặt mục tiêu lợi nhuận 2025 ở mức 1.500 tỷ đồng , thậm chí có thể vượt 2.000 tỷ đồng nếu được miễn một phần chi phí lãi vay.