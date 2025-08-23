Tin vui với bầu Đức và cổ đông Hoàng Anh Gia Lai

Cổ phiếu HAG đã chính thức thoát diện cảnh báo sau nhiều năm nhờ xóa sạch lỗ lũy kế, song cổ phiếu này vẫn chưa được HoSE cho phép cấp lại margin do rủi ro tài chính.

Cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/8. Ảnh: Quang Thịnh.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới đây đã quyết định đưa cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/8. Nguyên nhân là doanh nghiệp đã khắc phục được tình trạng thua lỗ lũy kế, vốn là lý do chính khiến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo nhiều năm liền.

Ở giai đoạn quý I/2021, công ty của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) từng ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên tới 7.474 tỷ đồng . Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong những năm gần đây, công ty đã dần xóa sạch khoản lỗ này.

Tại cuối quý II/2025, doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận lũy kế đạt 409 tỷ đồng , đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình tái cấu trúc tài chính.

Dù vậy, báo cáo tài chính quý II/2025 với ý kiến kiểm toán vẫn bày tỏ nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Nguyên nhân là nợ ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai đang vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 2.767 tỷ đồng . Điều này cũng khiến cổ phiếu HAG chưa đủ điều kiện để HoSE cho phép cấp lại margin dù đã thoát cảnh báo.

Để củng cố năng lực tài chính, Hoàng Anh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch kinh doanh 12 tháng tới với động lực đến từ thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, bán tài sản, thu hồi công nợ từ đối tác và duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi. Song song đó, doanh nghiệp đang đàm phán với các chủ nợ nhằm điều chỉnh điều khoản trong các hợp đồng vay và trái phiếu.

Công ty cũng tiến hành lấy ý kiến cổ đông về phương án hoán đổi một phần khoản vay và khoản phải trả thành vốn cổ phần, qua đó giảm áp lực tài chính.

Trong năm 2025, xuất khẩu chuối và sầu riêng tiếp tục là nguồn thu chủ lực, tạo dòng tiền ổn định cho tập đoàn. Với mục tiêu lợi nhuận cả năm đạt 1.500 tỷ đồng , Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn thành 58% kế hoạch chỉ sau nửa đầu năm, cho thấy sự hồi phục rõ rệt trong hoạt động kinh doanh.