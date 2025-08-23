Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin vui với bầu Đức và cổ đông Hoàng Anh Gia Lai

  Thứ bảy, 23/8/2025 21:12 (GMT+7)
Cổ phiếu HAG đã chính thức thoát diện cảnh báo sau nhiều năm nhờ xóa sạch lỗ lũy kế, song cổ phiếu này vẫn chưa được HoSE cho phép cấp lại margin do rủi ro tài chính.

Cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/8. Ảnh: Quang Thịnh.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới đây đã quyết định đưa cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/8. Nguyên nhân là doanh nghiệp đã khắc phục được tình trạng thua lỗ lũy kế, vốn là lý do chính khiến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo nhiều năm liền.

Ở giai đoạn quý I/2021, công ty của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) từng ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên tới 7.474 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong những năm gần đây, công ty đã dần xóa sạch khoản lỗ này.

Tại cuối quý II/2025, doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận lũy kế đạt 409 tỷ đồng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình tái cấu trúc tài chính.

Dù vậy, báo cáo tài chính quý II/2025 với ý kiến kiểm toán vẫn bày tỏ nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Nguyên nhân là nợ ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai đang vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 2.767 tỷ đồng. Điều này cũng khiến cổ phiếu HAG chưa đủ điều kiện để HoSE cho phép cấp lại margin dù đã thoát cảnh báo.

Để củng cố năng lực tài chính, Hoàng Anh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch kinh doanh 12 tháng tới với động lực đến từ thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, bán tài sản, thu hồi công nợ từ đối tác và duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi. Song song đó, doanh nghiệp đang đàm phán với các chủ nợ nhằm điều chỉnh điều khoản trong các hợp đồng vay và trái phiếu.

Công ty cũng tiến hành lấy ý kiến cổ đông về phương án hoán đổi một phần khoản vay và khoản phải trả thành vốn cổ phần, qua đó giảm áp lực tài chính.

Trong năm 2025, xuất khẩu chuối và sầu riêng tiếp tục là nguồn thu chủ lực, tạo dòng tiền ổn định cho tập đoàn. Với mục tiêu lợi nhuận cả năm đạt 1.500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn thành 58% kế hoạch chỉ sau nửa đầu năm, cho thấy sự hồi phục rõ rệt trong hoạt động kinh doanh.

  • Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Tiền thân Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là xí nghiệp kinh doanh gỗ, hàng nông sản Hoàng Anh Pleiku. Từ năm 2006 công ty chuyển sang kinh doanh đa ngành nghề gồm cao su, lâm nghiệp, thủy điện, bất động sản... Hiện công ty định hướng phát triển thành tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Việt Nam với quỹ đất trải dài tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Đoàn Nguyên Đức
    • Mã cổ phiếu: HAG

    Website

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

