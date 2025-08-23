Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cổ phiếu nhà phân phối xe điện Wuling bị cảnh báo

Cổ phiếu TMT tiếp tục nằm trong diện cảnh báo do lỗ lũy kế hơn 215 tỷ đồng, dù TMT Motors ghi nhận lãi gần 55 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

xe dien wuling hongguang, co phieu tmt motors anh 1

TMT Motors ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên tới 215 tỷ đồng. Ảnh: TMT.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo quyết định xử lý vi phạm đối với CTCP Ôtô TMT (HoSE: TMT). Doanh nghiệp có trụ sở tại tòa nhà Coninco, phường Kim Liên, Hà Nội.

Theo đó, cổ phiếu TMT tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/6 âm hơn 215 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2025. Với tình trạng này, cổ phiếu TMT chưa đáp ứng quy chế niêm yết và vẫn bị cấm giao dịch ký quỹ.

TMT Motors vốn được biết đến với các dòng xe tải Cửu Long, Tata, Howo, DFSK, TMT. Từ năm 2022, công ty chuyển hướng sang chiến lược ôtô điện, chọn phân khúc xe nhỏ giá rẻ và bắt tay SAIC GM Wuling Automobile đưa mẫu Wuling HongGuang MiniEV vào Việt Nam. Doanh nghiệp đồng thời xây dựng nhà máy lắp ráp tại Hưng Yên với công suất thiết kế 30.000 xe/năm.

Theo báo cáo tài chính bán niên, vốn góp của chủ sở hữu gần 373 tỷ đồng nhưng do lỗ lũy kế lớn, vốn chủ sở hữu thực tế chỉ còn hơn 167 tỷ đồng. Dù vậy, 6 tháng đầu năm 2025, TMT ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với lợi nhuận gần 55 tỷ đồng, trái ngược mức lỗ 99 tỷ đồng cùng kỳ 2024, nhờ giải phóng hàng tồn kho và tất toán nợ vay trước hạn.

Trước đó, công ty liên tục chìm trong thua lỗ từ cuối 2023 đến 2024, đỉnh điểm quý IV/2024 lỗ gần 123 tỷ đồng sau khi đã lỗ hơn 100 tỷ trong quý II và khoảng 93 tỷ trong quý III. Lý do thua lỗ được lý giải là TMT bán hàng dưới giá vốn, chi phí tài chính cao, tồn kho lớn cùng bối cảnh kinh tế khó khăn khiến nhu cầu ôtô sụt giảm.

Bước sang năm 2025, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.838 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 270 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, hết nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 32% mục tiêu doanh thu và 20% lợi nhuận.

