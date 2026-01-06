AI có thể là rủi ro tiềm ẩn của năm 2026

Thị trường chứng khoán toàn cầu đón năm 2026 trong tâm thế hưng phấn nhờ AI, nhưng đó có thể là mối đe dọa khiến lạm phát gia tăng từ làn sóng đầu tư công nghệ ào ạt.

Đầu tư cho AI giờ đây trở thành một nguyên nhân gây lạm phát tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, các chỉ số chứng khoán Mỹ, nơi 7 “ông lớn” công nghệ - gồm Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla - đóng góp khoảng 50% tổng lợi nhuận thị trường, đã đạt mức tăng hai chữ số trong năm 2025 giúp xác lập kỷ lục mới.

Tương tự, thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á cũng đạt những cột mốc ấn tượng nhờ làn gió mới AI.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu cũng được hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất. Kết quả là nhà đầu tư trái phiếu ghi nhận mức hiệu suất tốt nhất trong 5 năm, trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt dù vẫn cao hơn mục tiêu bình quân 2% của Fed.

Sang năm 2026, các gói kích thích ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, cùng với “cơn sốt” AI được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.

Nhưng chính những lực đẩy này khiến nhiều nhà quản lý tiền tệ lo ngại lạm phát sẽ tăng phi mã, buộc ngân hàng trung ương Mỹ phải kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất, từ đó chặn dòng “tiền rẻ” vào các thị trường đang phát cuồng vì AI.

Kỳ vọng của nhà đầu tư Mỹ không tương ứng với chỉ số lạm phát thực tế. Ảnh: Reuters.

“Cần một chiếc kim cụ thể để chọc vỡ bong bóng này, và nó có lẽ đến từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ”, ông Trevor Greetham, người đứng đầu mảng quản lý đa tài sản tại Royal London Asset Management, nói. Ông cũng chia sẻ thêm rằng tuy nắm giữ cổ phiếu của các công ty "big tech", ông sẽ không ngạc nhiên nếu thấy lạm phát bùng nổ trên toàn thế giới vào cuối năm 2026.

Theo ông Greetham, định hướng chính sách trên sẽ làm nhà đầu tư bớt hứng thú với các công nghệ mang tính đầu cơ, đẩy chi phí vốn của các dự án AI lên cao, đồng thời bào mòn lợi nhuận và giá cổ phiếu nhóm công nghệ.

Giới phân tích cũng cho rằng cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu cho AI của những "gã khổng lồ" như Microsoft, Meta hay Alphabet có thể gây lạm phát trầm trọng hơn.

Deutsche Bank dự đoán chi phí đầu tư cho các trung tâm dữ liệu AI sẽ đạt tới 4.000 tỷ USD vào năm 2030 và việc triển khai nhanh chóng các dự án này có thể gây ra tình trạng tắc nghẽn nguồn cung chip và điện

"Theo dự báo, chi phí sẽ tăng chứ không giảm, vì có lạm phát trong chi phí chip và lạm phát trong chi phí điện năng", chiến lược gia Andrew Sheets của Morgan Stanley cho biết.

Ông nói lạm phát tiêu dùng tại Mỹ có thể duy trì trên mức 2% đến hết 2027, một phần do doanh nghiệp đầu tư mạnh vào AI.

Giá trị thị trường của 7 "ông lớn" công nghệ Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ông Fabio Bassi - phụ trách chiến lược quản trị đa tài sản tại J.P. Morgan - đánh giá thị trường lao động Mỹ đang cải thiện, mức chi tiêu kích thích kinh tế và tác động trễ của các đợt hạ lãi suất trước đó có thể duy trì lạm phát trên mục tiêu.

Trong báo cáo triển vọng năm 2026, Aviva Investors cho rằng rủi ro chính của thị trường đến từ việc các ngân hàng trung ương chấm dứt chu kỳ cắt giảm lãi suất hoặc thậm chí quay sang tăng trở lại khi làn sóng đầu tư AI và các gói hỗ trợ ở châu Âu, Nhật Bản thổi bùng áp lực giá cả.

Ông George Chen, đối tác tại công ty tư vấn Asia Group, người từng giữ vai trò cấp cao tại Meta, cho rằng chi phí đội lên và lạm phát tiêu dùng sẽ làm tăng giá thành các dự án AI, buộc nhà đầu tư phải cân nhắc lại mức độ theo đuổi lĩnh vực này.

“Nếu lạm phát giá chip nhớ đẩy chi phí sản phẩm AI lên cao, lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ giảm, và vì vậy dòng tiền đổ vào lĩnh vực này cũng sẽ suy yếu”, ông Chen nói.