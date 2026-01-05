Fed có thể tiếp tục giảm lãi suất vào cuối năm nay

Đây là nội dung bà Anna Paulson, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia chuẩn bị phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế Mỹ (AEA) cuối tuần này.

Bà Anna Paulson, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia. Ảnh: Fed Philadelphia.

Cụ thể, bà Anna Paulson nhận định lạm phát đang có xu hướng hạ nhiệt, thị trường lao động dần ổn định và tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay nhiều khả năng xoay quanh mức 2%, theo Bloomberg.

"Nếu các điều kiện này được duy trì, Fed có thể thực hiện thêm những điều chỉnh lãi suất ở mức vừa phải vào cuối năm", bà Paulson nói.

Theo bà, rủi ro đối với thị trường lao động vẫn ở mức cao khi nhu cầu tuyển dụng giảm tốc nhanh hơn so với mức thu hẹp nguồn cung lao động do chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gần đây đã ổn định hơn, cho thấy thị trường lao động mới chỉ chững lại chứ chưa suy yếu nghiêm trọng.

Dù Fed đã thực hiện một số đợt cắt giảm lãi suất trong thời gian qua, bà Paulson cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại vẫn mang tính thắt chặt, qua đó tiếp tục tạo áp lực giảm đối với lạm phát.

"Sự kết hợp giữa mức độ thắt chặt của chính sách tiền tệ trước đây và hiện tại sẽ giúp đưa lạm phát quay trở lại đúng mục tiêu 2% của Fed", bà nói.

Bà Paulson cũng thừa nhận việc áp thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng có thể khiến lạm phát hàng hóa duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, bà kỳ vọng áp lực này sẽ giảm dần trong nửa cuối năm khi diễn biến giá cả ổn định hơn.

Hiện các quan chức Fed vẫn còn bất đồng về mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay, sau khi lãi suất đã được cắt giảm tổng cộng 0,75 điểm % trong 3 cuộc họp gần nhất. Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Fed nên giữ nguyên lãi suất cho đến khi có thêm dữ liệu rõ ràng hơn về lạm phát và việc làm.

Trong các dự báo cho năm 2026, đa số quan chức Fed cho rằng lãi suất chỉ giảm thêm 0,25 điểm %, trong khi giới đầu tư kỳ vọng ít nhất 2 đợt cắt giảm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Fed Philadelphia cho rằng các nhà hoạch định chính sách đang đối mặt với một bức tranh kinh tế không ít thách thức. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên 4,6% trong tháng 11, cao nhất trong 4 năm, trong khi lạm phát cơ bản tiếp tục được cải thiện và tăng trưởng kinh tế nước này bất ngờ đạt 4,3% trong quý III/2025.

"Tuy vậy, đợt đóng cửa chính phủ liên bang gần đây và tác động của nó tới công tác thu thập số liệu đã khiến việc đánh giá tình hình kinh tế trở nên phức tạp hơn", bà Paulson cho biết. Bà bày tỏ quan điểm hiện tại của mình là "lạc quan một cách thận trọng về lạm phát", đồng thời cho rằng cần thêm thời gian để làm rõ những yếu tố đang thúc đẩy tăng trưởng trong khi việc làm lại suy yếu.

Bà Paulson cũng nhắc lại khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra một làn sóng bùng nổ về năng suất trong tương lai. Trong kịch bản đó, Fed sẽ không quá lo ngại việc tăng trưởng cao kéo theo lạm phát. Tuy nhiên, bà lưu ý các nhà hoạch định chính sách khó có thể nhận diện ngay lập tức liệu tăng trưởng cao có thực sự xuất phát từ năng suất hay không.

Trước đó, bà Paulson đã trình bày một bài nghiên cứu đồng tác giả, nhấn mạnh vai trò của uy tín ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát các cú sốc lạm phát. Nghiên cứu cho rằng làn sóng lạm phát trong 5 năm qua dường như không để lại tác động lâu dài lên kỳ vọng lạm phát trong dài hạn.