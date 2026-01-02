Kịch bản nào cho đồng USD năm 2026?

Các nhà đầu tư cho rằng xu hướng đồng USD giảm còn tiếp diễn nếu người kế nhiệm Chủ tịch Fed lựa chọn cắt giảm lãi suất sâu hơn dự kiến.





Tạp chí The Australian Financial Review ngày 1/1 cho biết Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đã giảm khoảng 8% trong năm 2025.

Sau khi lao dốc mạnh sau các mức thuế đối ứng “Ngày Giải phóng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 4/2025, đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực kéo dài khi chủ nhân Nhà Trắng khởi động chiến dịch quyết liệt nhằm đưa một nhân sự có quan điểm ôn hòa vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào năm 2026.

Ông Yusuke Miyairi, chiến lược gia ngoại hối tại tập đoàn tài chính Nomura, cho rằng “yếu tố lớn nhất đối với đồng USD trong quý I/2026 sẽ là Fed. Không chỉ là các cuộc họp vào tháng 1 và tháng 3, mà còn là việc ai sẽ trở thành Chủ tịch Fed sau khi ông Jerome Powell kết thúc nhiệm kỳ”.

Với việc thị trường dự đoán ít nhất Fed cắt giảm hai lần lãi suất trong năm 2026, lộ trình chính sách của Mỹ đang tách biệt khỏi một số nền kinh tế phát triển khác, càng làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng USD.

Đồng euro đã tăng mạnh so với đồng bạc xanh, trong bối cảnh lạm phát ôn hòa và làn sóng chi tiêu quốc phòng sắp tới của châu Âu khiến khả năng cắt giảm lãi suất gần như bằng không. Trong khi đó, tại Canada, Thụy Điển và Australia, giới giao dịch ngoại hối lại đang đặt cược vào khả năng tăng lãi suất.

Chỉ số đo sức mạnh của đồng USD đã tăng cao nhất tới 0,2% trong phiên 31/12 sau khi số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại nước này trong tuần trước giảm xuống một trong những mức thấp nhất của năm 2025. Tuy vậy, chỉ số đồng bạc xanh vẫn được dự báo sẽ kết thúc tháng 12 với mức giảm khoảng 1%.

Theo dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho tuần kết thúc ngày 16/12, sự lạc quan đối với đồng USD diễn ra trong một giai đoạn ngắn ngủi, giờ đã nhanh chóng quay trở lại lập trường bi quan vốn chiếm ưu thế kể từ khi các mức thuế “Ngày Giải phóng” vào tháng 4 làm dấy lên lo ngại về kinh tế Mỹ.

Hiện tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Fed và người sẽ thay thế Jerome Powell, khi nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell dự kiến kết thúc vào tháng 5.

Gần đây, Tổng thống Trump úp mở rằng ông đã có ứng viên ưa thích, nhưng chưa vội công bố, đồng thời cũng bóng gió khả năng sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ hiện tại.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett từ lâu được xem là ứng viên hàng đầu, trong khi ông Trump cũng bày tỏ sự quan tâm tới cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh.

Các Thống đốc Fed Christopher Waller và Michelle Bowman, cùng với ông Rick Rieder của BlackRock, cũng được cho là đang nằm trong danh sách cân nhắc.

“Hassett về cơ bản đã được thị trường đặt cược vì ông ấy là ứng viên dẫn đầu trong một thời gian dài. Nhưng Warsh hoặc Waller có thể sẽ không cắt giảm lãi suất nhanh như vậy, điều này sẽ có lợi hơn cho đồng USD”, ông Andrew Hazlett, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex Inc., nhận định.

Bà Skylar Montgomery Koning, chiến lược gia vĩ mô tại Bloomberg, cho biết: “Một xu hướng tăng dài hạn, kết hợp với việc đồng USD được cho là bị định giá cao trong những năm gần đây, đã khiến giới chuyên gia đồng thuận, liên tục dự báo đồng USD suy yếu so với đồng euro trong suốt chín năm qua, và kỳ vọng tương tự cũng được đặt ra cho năm 2026”.

Tuy nhiên, bà Koning nhận định việc “đồng euro lại giảm giá so với đồng USD trong sáu trong số những năm đó, cho thấy hai vấn đề cốt lõi của cách nhìn này. Thứ nhất, định giá là một chỉ báo kém cho diễn biến giá. Thứ hai, các dự báo theo đồng thuận thường chạy theo giá giao ngay, vì vậy sẽ có độ trễ”.