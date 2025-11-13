Đồng USD trở lại ngôi vương

Đồng USD đang lấy lại vị thế tài sản hấp dẫn nhất thế giới, bất chấp làn sóng "bán tháo tài sản Mỹ" (Sell America) từng khiến giới đầu tư lo ngại về tương lai của đồng tiền dự trữ toàn cầu.

Dù từng mất giá mạnh, đồng USD đang lấy lại vị thế tài sản hấp dẫn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Theo tính toán của Bloomberg, chiến lược carry trade, tức vay vốn bằng các đồng tiền lãi suất thấp như yen Nhật hoặc franc Thụy Sĩ rồi đầu tư vào USD, có khả năng sinh lời vượt xa lợi suất kỳ vọng của thị trường chứng khoán châu Âu hay trái phiếu chính phủ Trung Quốc, khi tính đến yếu tố biến động của các tài sản này.

Điều này cho thấy đồng USD vẫn duy trì vai trò trọng yếu trong danh mục đầu tư toàn cầu, bất chấp những lo ngại khi Tổng thống Donald Trump làm đảo lộn trật tự kinh tế toàn cầu.

Chỉ số Bloomberg Dollar Index giảm gần 7% so với đầu năm - mức tệ nhất trong 8 năm - nhưng đã hồi phục khoảng 3% kể từ đáy tháng 9, phần lớn nhờ vào làn sóng giao dịch carry trade.

"Đồng USD sẽ lại trở thành một trong những đồng tiền có lãi suất chênh lệch cao nhất", chiến lược gia Yuxuan Tang của JPMorgan Private Bank tại Hong Kong (Trung Quốc) nhận định. "Dù xét theo xu hướng hay trên góc độ lợi suất, đồng USD vẫn giữ thế mạnh".

Đằng sau sức hấp dẫn trở lại của đồng bạc xanh

Thực tế, các giao dịch carry trade có thể kích hoạt luồng vốn khổng lồ, tái định hình giá trị tài sản và tâm lý đầu tư từ New York đến Singapore.

Khi nhà đầu tư vay với chi phí thấp để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn ở nơi khác, thanh khoản toàn cầu thường được "bơm" mạnh, thổi bùng đà tăng của các tài sản rủi ro, nhưng cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ nhanh chóng khi biến động gia tăng.

Sức hút của USD được hỗ trợ bởi mức giảm sâu, một phần do tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài khiến thị trường ngoại hối trị giá 9.600 tỷ USD /ngày trầm lắng. Điều này giúp các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hơn khi nắm giữ tài sản bằng USD mà không cần phòng hộ rủi ro tiền tệ.

Chiến lược "carry trade" với đồng USD vượt mang đến tỷ suất sinh lời vượt xa mọi loại tài sản khác. Biểu đồ: Bloomberg.

Mặt khác, sự trỗi dậy của carry trade cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư lo ngại làn sóng AI trên thị trường chứng khoán toàn cầu sắp đi đến hồi kết. Chỉ số S&P 500 của Mỹ đã tăng hơn 1/3 kể từ mức đáy tháng 4, trong khi thị trường châu Âu và Trung Quốc cũng bứt phá mạnh.

Tuy nhiên, phần bù rủi ro cổ phiếu Mỹ - đo bằng chênh lệch giữa lợi suất thu nhập của S&P 500 và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm - hiện đã chuyển sang âm. Điều này có nghĩa là cổ phiếu Mỹ không còn mang lại lợi nhuận sau điều chỉnh rủi ro, theo các tính toán của Bloomberg.

Tại Trung Quốc, lợi suất cổ phiếu chỉ còn 0,23% cho mỗi điểm phần trăm biến động, thấp hơn đáng kể so với mức 0,54% mà nhà đầu tư có thể kiếm được qua chiến lược carry trade an toàn hơn. Thị trường Nhật Bản thậm chí còn kém hấp dẫn hơn.

Trong phiên giao dịch châu Á ngày 11/11, chỉ số Bloomberg Dollar Index tăng khoảng 0,1%, trong khi các thị trường chứng khoán khu vực đồng loạt giảm, bất chấp dấu hiệu cho thấy chính phủ Mỹ sắp kết thúc tình trạng đóng cửa.

Biểu đồ lợi suất thu nhập của S&P 500 trừ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm. Biểu đồ: Bloomberg.

Rủi ro và cơ hội

Dù đầy triển vọng, chiến lược đặt cược vào USD không phải không có rủi ro. Sự sụt giảm đột ngột của lãi suất ngắn hạn có thể khiến lợi thế này biến mất nhanh chóng. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất nhanh hơn kỳ vọng.

"Fed có thể vẫn thận trọng giảm lãi suất trong ngắn hạn, khiến USD tiếp tục là tài sản hấp dẫn", ông Jacky Tang, Giám đốc đầu tư của Deutsche Bank phụ trách thị trường mới nổi, nhận định. "Tuy nhiên, sang năm tới, rủi ro gia tăng khi Fed có thể thay đổi tốc độ cắt giảm dưới thời chủ tịch mới".

Thêm vào đó, lợi nhuận cổ phiếu thực tế có thể chênh lệch lớn so với ước tính, bởi biến động ngắn hạn của thị trường luôn khó lường - đây là điều mà nhà đầu tư nào cũng hiểu rõ sau một năm đầy bất ngờ.

Dẫu vậy, theo các chuyên gia, với những nhà đầu tư đặt cược vào đồng bạc xanh, triển vọng vẫn sáng sủa. Lạm phát Mỹ tháng 9 đạt 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed, khiến một số quan chức lo ngại và kêu gọi thận trọng trong chính sách nới lỏng. Nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục mạnh, tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn có thể củng cố lợi nhuận carry trade trong năm tới.

"Chiến lược carry trade với USD sẽ còn hấp dẫn chừng nào nền kinh tế Mỹ và thị trường tài chính vẫn giữ được độ vững vàng", Aroop Chatterjee, chiến lược gia của Wells Fargo tại New York, khẳng định.