Giá USD sát ngưỡng cao nhất 3 tháng qua

Đồng USD tăng gần đỉnh cao nhất trong 3 tháng, khi giới đầu tư tiếp tục chờ đợi loạt dữ liệu quan trọng có thể định hình triển vọng kinh tế và chính sách trong tương lai.

Đồng USD duy trì gần đỉnh cao nhất trong 3 tháng khi thị trường liên tục có nhiều biến động lớn. Ảnh: Reuters.

Ngày 31/10, một nhóm các chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bày tỏ sự không thoải mái với quyết định cắt giảm lãi suất của cơ quan này, trong khi Thống đốc Christopher Waller lại ủng hộ việc nới lỏng thêm chính sách nhằm hỗ trợ thị trường lao động đang suy yếu, theo Reuters.

Sau cuộc họp chính sách tháng 10 tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào tháng 12 "không phải là điều chắc chắn xảy ra".

Đồng USD mạnh lên

Trước đó, giới đầu tư gần như đặt cược 100% Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm. Nhưng hiện nay, họ định giá 68% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm so với mức gần như chắc chắn vào tuần trước.

Nhờ đó, chỉ số USD-Index, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, đã nhích thêm 0,18% lên quanh mức 99,8 USD , ngưỡng cao trong khoảng 3 tháng qua.

Trong khi đó, đồng euro được giao dịch ở 1,1524 USD - mức thấp nhất cùng giai đoạn. Bảng Anh (GBP) cũng giảm 0,2% xuống còn 1,3142 USD , còn đồng yen duy trì gần mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2 ở 154,05 yen đổi 1 USD .

Việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa trong tuần này sẽ khiến các dữ liệu về số lượng việc làm trống (JOLTS) cũng như báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tiếp tục bị trì hoãn.

Đây cũng là đợt đóng cửa chính phủ dài thứ 2 trong lịch sử Mỹ, chỉ đứng sau đợt 2018-2019 kéo dài 35 ngày.

"Trọng tâm sẽ nằm ở báo cáo việc làm ADP và thành phần việc làm trong báo cáo Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) do Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) công bố, nhằm đánh giá tình hình thị trường lao động Mỹ", ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, cho biết.

Chứng khoán tiếp đà tăng

Cũng trong phiên giao dịch ngày 3/11 (giờ địa phương), cổ phiếu châu Á nhích nhẹ trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung, cùng làn sóng chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục duy trì tâm lý ưa rủi ro của giới đầu tư.

Dù vậy, nhà đầu tư vẫn tập trung theo dõi các diễn biến của thị trường, bao gồm cuộc họp ngân hàng trung ương và thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nghi ngờ về thời hạn của thỏa thuận này.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 0,35% lên 727,82 điểm và hiện dao động quanh mức cao nhất trong 4,5 năm. Tính từ đầu năm, chỉ số này tăng hơn 27%, hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 2017.

Tại Trung Quốc, chỉ số CSI300 giảm 0,6% sau khi dữ liệu về hoạt động sản xuất trong tháng 10 tăng trưởng chậm hơn so với tháng 9 do các lo ngại về thuế quan. Ngược lại, Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) lại tăng 0,3%.

"Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời một phần khi thị trường tăng, đồng thời tích lũy thêm khi các chỉ số điều chỉnh và chuyển sang 'vị thế phòng thủ' vào cuối năm", các chiến lược gia của Bank of America (BofA) cho biết, đồng thời lưu ý rằng sự lạc quan nhờ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đã gây tác động lớn lên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0,25%, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu cũng báo hiệu phiên mở cửa với nhiều dấu hiệu tích cực.