Giá USD tự do biến động

Giá USD giao dịch trên thị trường tự do vẫn cao hơn kênh ngân hàng tới hơn 1.000 đồng/USD.

Đồng bạc xanh hiện được các điểm thu đổi ngoại tệ tự do bán ra ở mức 27.770 đồng/USD. Ảnh: Nam Khánh.

Chiều 28/10, các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội báo giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 27.720 - 27.770 đồng/USD (mua - bán), tăng 20 đồng so với hôm qua.

Trong 2 tuần trở lại đây, giá USD trên thị trường tự do đã liên tục tăng. So với đầu tháng 10, giá đồng bạc xanh đã tăng hơn 1.000 đồng/USD (+4%), nâng mức tăng so với đầu năm lên gần 2.000 đồng (+7%).

Tại kênh giao dịch chính thức, các ngân hàng thương mại lại có xu hướng giảm giá giao dịch đồng USD. Vietcombank hiện niêm yết giá mua - bán đồng ngoại tệ này ở mức 26.079 - 26.349 đồng/USD. VietinBank chấp nhận mua vào ở mức 26.104 đồng/USD, bán ra ở 26.349 đồng/USD. BIDV niêm yết ở 26.109 - 26.349 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, ACB, Sacombank, Eximbank, SHB, Techcombank, MB... cùng niêm yết giá bán USD quanh mức 26.349-26.351 đồng. Ở chiều mua vào, giá niêm yết hiện dao động quanh vùng 25.980-26.090 đồng/USD.

So với mức giá cao nhất ghi nhận vào cuối tháng 8, giá USD trên kênh ngân hàng đã giảm 230 đồng (-1%).

Kết quả này là nhờ NHNN điều chỉnh tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD giảm 200 đồng (-0,78%) so với mức đỉnh tháng 8, xuống 25.097 đồng/USD hiện tại. Như vậy, mức tăng của tỷ giá trung tâm so với đầu năm đã giảm xuống còn hơn 750 đồng/USD (+3%).

Với diễn biến kể trên, giá bán USD tự do vẫn đang cao hơn ngân hàng tới hơn 1.000 đồng/USD. Đây là mức chênh lệch rất cao tính trong giai đoạn 10 tháng đầu năm 2025.

Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối.

NHNN đánh giá thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam với USD trên thị trường không chính thức (chợ đen) có dấu hiệu biến động và xuất hiện sự chênh lệch với tỷ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

Một số thời điểm, giá USD tự do gần chạm mốc 28.000 đồng/USD, trong khi tỷ giá niêm yết chính thức thấp hơn hàng trăm đồng.

Để chủ động các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối, hạn chế rủi ro cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, NHNN đã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng của cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế.

Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước, NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý ngoại hối, nhất là hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật, hoạt động của thị trường ngoại hối không chính thức; thực hiện các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) theo quy định.

Bên cạnh đó, NHNN đề nghị các cơ quan phối hợp cung cấp thông tin về các vụ việc, các trường hợp vi phạm quy định về quản lý ngoại hối để NHNN kịp thời triển khai các biện pháp quản lý thị trường ngoại hối hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Dự báo về tỷ giá giai đoạn cuối năm, MBS Research cho rằng tỷ giá USD/VND có thể dao động quanh vùng 26.500-26.700 đồng/USD, tương đương tăng gần 5% so với đầu năm.

Công ty Chứng khoán DNSE thì cho rằng tiền Đồng đã mất giá khoảng 3,5% so với USD từ đầu năm. Tuy nhiên, áp lực khiến tỷ giá tăng diễn ra mạnh nhất trong quý II và hiện đã chững lại.

Giới phân tích cũng nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo tiếp tục cắt giảm lãi suất tại 2 cuộc họp cuối năm và sẽ còn cắt giảm thêm trong năm 2026. Động thái này sẽ khiến đồng USD giảm giá, từ đó giảm áp lực đối với tỷ giá trong nước.

Bên cạnh đó, trong các tháng cuối năm 2025, nguồn cung USD sẽ dồi dào hơn nhờ kiều hối, chi tiêu của khách du lịch quốc tế và triển vọng gia tăng dòng vốn nước ngoài sau khi Việt Nam được nâng hạng thị trường chứng khoán.